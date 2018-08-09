За семь месяцев в Украине поймали 58 тысяч пьяных водителей

За 7 месяцев текущего года в Украине оформлено более 56 тысяч административных протоколов за управление транспортными средствами в пьяном виде.



Об этом в четверг, 9 августа, сообщает Патрульная полиция в Twitter.

"За первые 7 месяцев 2018 года по всей Украине оформлено 56 241 административных протоколов на водителей за управление в состоянии опьянения (ст. 130 КУоАП). Призываем водителей быть сознательными и ответственными! Безопасность на дорогах начинается с каждого", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в январе-феврале 2018 года на территории Украины оформлено 14 тысяч 777 административных протоколов на водителей за управление в состоянии опьянения (алкогольного, наркотического или др.).