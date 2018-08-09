С начала года на Донбассе погиб 31 мирный житель, - ОБСЕ

С начала текущего года на Донбассе в результате боев и детонирования боеприпасов погиб 31 мирный житель, еще 137 получили ранения.



Об этом сообщил первый замглавы Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ в Украине Александр Хуг, передает "Интерфакс-Украина".

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"31 гражданский погиб, 137 получили ранения. В целом 168 жертв среди гражданского населения", - сообщил Хуг.



По его данным, среди всех жертв 17 человек погибли и еще 42 получили ранения в результате срабатывания мин или неразорвавшихся боеприпасов.

Отметим, по состоянию на конец июля с начала 2018 года на Донбассе погибшими считались 29 мирных жителей.