Стримное дело. Почему в Украине можно получить срок за виртуальный секс

В особенностях борьбы украинских правоохранителей с виртуальным сексом, который зачастую клаcсифицируется как изготовление и распространение порнографии, а временами и как содержание притона, разбирался Фокус

В фантастическом боевике "Разрушитель" 1993 года, где источающего маскулинность героя Сильвестра Сталлоне, разморозили в светлом будущем (2032 год), отдельный сюжет был посвящен виртуальному сексу, полностью заменившему секс реальный. Более того, любой обмен жидкостями, в том числе из полости рта, был запрещен законодательно.

Именно поэтому, когда героиня Сандры Буллок, предложила секс размороженному "дикарю" из 90-х, первым делом она принесла ему шлем виртуальной реальности и полотенце.

В Украине наших дней ситуация сложилась прямо противоположная, ведь виртуальный секс (за деньги или по любви) правоохранительными органами рассматривается как изготовление и распространение порнографических материалов. А в некоторых случаях (если участников несколько) – и как содержание притона.

Предмет повышенной опасности

Сотрудники двух департаментов Нацполиции – по борьбе с торговлей людьми и киберполиция – ежедневно мониторят Интернет в поисках порнографии. По найденной информации, а также в ответ на жалобы небезразличных граждан, правоохранители открывают производство по статье 301 Уголовного кодекса. По официальным данным, за прошлый год количество таких производств достигло 1545, за первую половину этого года — 1198.

Из примерно 6 - 7 производств, которые открываются каждый день, до суда доходит меньшая часть дел. По данным реестра судебных решений, в 2017 году по делам о порнографии было вынесено 133 приговора, с начала 2018 года – 82.

И хотя отдельную статистику по виртуальным порностудиям правоохранители не приводят, Нацполиция регулярно отчитывается о результатах работы по защите общества от "антиэтических сцен полового акта" и "специальной демонстрации гениталий". То полицейские "накроют" виртуальную порностудию, то им в руки попадутся женщины, самостоятельно работающие вебкам-моделями. Говоря проще, те, кто за деньги демонстрируют свое обнаженное тело или мастурбируют перед веб-камерой. Иногда на том конце провода оказывается делающий "контрольную закупку" правоохранитель или сотрудничающий с ним человек. Стрим записывают, прилагают к судебному делу как вещдок, а девушка садится на скамью подсудимых.

"Бесконтактный секс абсолютно легален, а главное — безопасен с эпидемиологической точки зрения плюс исключает риск физического насилия со стороны клиента/клиентки в адрес секс-работника/секс-работницы. Если это даже групповой секс, с участием нескольких персон, которые хотят в этом поучаствовать, то какая разница? То же самое касается пересылки откровенного контента людям, которые заинтересованы в его получении. Я же не вывожу картинку на рекламный сити-лайт в режиме живого времени в центре города. У нас любой добровольный секс между любым числом людей, достигших 16 лет, — законен", – убежден лидер Гей-форума Украины Святослав Шеремет.

В 2017 году по делам о порнографии было вынесено 133 приговора, с начала 2018 года – 82

Но уголовные производства все равно открываются. Иногда — за порнографию, иногда — и вовсе за содержание притонов. Иногда виновники могут отделаться штрафом, а иногда им может грозить срок. Чаще всего – условный.

"При индивидуальном предоставлении услуг виртуального секса можно привязать только изготовление порнографии. Если же организованно снималась квартира и там в нескольких отдельных кабинках девушки или парни предоставляли такие услуги, то можно привязать и организацию притона", – говорит Фокусу Павел Скала, директор Альянса общественного здоровья – организации, которая, в том числе, курирует вопросы безопасности секс-работниц.

В чем кроется общественная опасность виртуального секса за деньги или выкладывания в сеть откровенных видео – тайна, покрытая мраком. Тем более в ситуации, когда любой порноконтент в Интернете можно получить в два клика из любой точки страны.

"Если у нас разрешено ввезти несколько миллионов груд металлолома с так называемыми евробляхами, более того, заниматься потом частным извозом, то это нормально. Всю эту отрасль пытаются легализовать, законы подводят под это. А мы говорим про средство повышенной опасности – про автомобиль, средство экологической опасности, потому что это Евро-2, Евро-3 – коптильня на колесах. Это представляет намного большую опасность для общественного здоровья и безопасности, чем девушка, которая оголяется в Интернете", – убежден Павел Скала.

Эксперты называют две причины особой заинтересованности правоохранителей в поиске и наказании порнопреступников. Во-первых, это имитация бурной деятельности и достижение необходимых статистических показателей, во-вторых, возможность получить дополнительный доход. "Что с наркотиками, что с секс-бизнесом – в нашей странеэто имитация работы и трата финансовых и человеческих ресурсов, и большой процент коррупции. Все, что связано с наркотиками или сексом, это очень ликвидный, рентабельный "бизнес", и пока он запрещен, для части людей он сверхрентабельный", – объясняет Фокусу Павел Скала.

Так или иначе, вебкам-модели или секс-работницы рано или поздно попадают в поле зрения правоохранителей. А там уже кому как повезет. "Так или иначе, это ими контролируется, через сутенеров или менеджеров", – считает директор благотворительной организации "Легалайф-Украина" Наталья Исаева.

А было ли порно?

"При сегодняшней доступности откровенного контента и секса задача законодателя — не запрещать оборот так называемой "порнографии", а по-человечески отрегулировать его"

В Украине основа борьбы с порноконтентом – документы столетней давности. "Вы знаете, каким образом запрет оборота порно попал в законодательное поле Украины? В 1935 году (при наших прапрадедах) СССР, включая Украину, присоединился к пафосной Женевской конвенции 1923 года о пресечении обращения порнографических изданий и торговли ими. В земле давно уже истлел прах подписантов этого международного договора, а мы все еще ссылаемся на этот ветхий акт в обоснованиях запрета порнопродукции", – объясняет лидер гей-форума Святослав Шеремет. Он уверен, что при сегодняшней доступности откровенного контента и секса задача законодателя — не запрещать оборот так называемой "порнографии", а по-человечески отрегулировать его, равно как и упорядочить индустрию секс-бизнеса.

А пока что с определением порнографии в отечественном законодательстве дела обстоят достаточно специфично. Закон Украины "О защите общественной морали" гласит, что это вульгарно-натуралистическая, циничная, непристойная фиксация половых актов, самоцельная, специальная демонстрация гениталий, антиэтических сцен полового акта, сексуальных извращений, зарисовок с натуры, которые не соответствуют моральным критериям, оскорбляют честь и достоинство человека, побуждая недостойные инстинкты. В то же время в Уголовном кодексе ответственность предусмотрена за "ввоз в Украину произведений, изображений или других предметов порнографического характера с целью сбыта или распространения или их изготовление, хранение, перевозка или другое перемещение с той же целью, или их сбыт или распространение, а также принуждение к участию в их создании".

Если девушка самолично выкладывает в сеть порнографические фото и видео со своим участием, то тут вопросов в законодательной плоскости не возникает. Порнопродукция есть, "недостойные инстинкты", наверняка, у просматривающих пробуждались. Есть и специальная экспертиза, которая для суда сделает четкий вывод: были ли фото и видео порнографическими.

С онлайн-трансляцией без записи видео немного сложнее. Созданием порнопродукции по закону это не является. "Закон четкий ответ на вопрос может ли стрим быть порнографической продукцией не дает. Суды в этом вопросе практически в один голос отвечают – стрим – порнографическая продукция", – объясняет юрист АО "Юскутум" Евгения Колько. Однако, по ее словам, есть исключения из этого правила. К примеру, в приговоре Жовтневого райсуда Днепропетровска в деле о распространении порнографии указано: "Не может быть отнесена к предмету указанного преступления информация, не зафиксированная на носителях, а передающаяся сетями связи (в частности, соответствующие сайты в сети Интернет). Однако будучи зафиксированной на материальных носителях (жестких дисках компьютеров, оптических дисках, картах памяти) такая информация приобретает физические признаки предмета преступления, предусмотренного ст. 301 УК Украины". Девушку, которая не знала о факте записи видео с ее участием, а была уверена, что происходит только онлайн-трансляция, в результате оправдали.

Но если все же были отправлены фото или видео даже если речь идет о паре, которая и просто в качестве прелюдии может обмениваться интимными фото, то это уже может рассматриваться как распространение порнографии. Тем более, что факт оплаты за подобную продукцию не является обязательной деталью преступления.

"Оплата для квалификации преступления не играет никакой роли. Продажа порнографической продукции – это только одна из форм совершения преступления. Точно так же можно распространить порнографию опубликовав ее у себя на личной странице в социальной сети или на сайте знакомств, показав другому человеку или отправив ему сообщение в личку с неприличными картинками или видео. Для распространения достаточно ознакомить с порнографией хотя бы одного человека любым путем. Под состав преступления попадает и парень, который в качестве эротической игры скинет своей девушке фотографию члена в личку", – объясняет Евгения Колько.

Когда Украина сможет декриминилизировать эти "страшные" преступления против общественной морали и направить усилия полиции на борьбу с тем, что несет реальную угрозу гражданам, сказать сложно. Несмотря на прямую заинтересованность правоохранителей в законодательных запретах, позволяющих "рисовать" необходимую раскрываемость и приносящих коррупционный доход, все чаще политически активные пользователи соцсетей реагируют на новости о раскрытии очередного "преступления века" разве что потоком саркастических шуток.