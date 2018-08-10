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Главная » Общество » Украинские школы выпустили в этом году наименьшее количество выпускников

Украинские школы выпустили в этом году наименьшее количество выпускников

Украинские школы выпустили в этом году наименьшее количество выпускников
Фото: Страна

По результатам вступительных экзаменов этого года зачислено более 2,1 тысячи абитуриентов, еще 45 – по результатам собеседования

10.08.18 149
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В 2018 году в Украине зафиксировано наименьшее количество выпускников школ в истории Украины.

О этом заявила министр образования и науки Лилия Гриневич, передает "5 канал".

По ее словам, в этом году 59,2 % поступающих в вузы (а это почти 35 тысяч абитуриентов) получили рекомендации на бюджетную форму обучения по первому приоритету, а 16,4 % (9,6 тысяч) – по второму приоритету.

По результатам вступительных экзаменов этого года зачислено более 2,1 тысячи выпускников, и еще 45 – по результатам собеседования. В целом это около 4,3 % от общего количества выпускников, которых зачислили на бюджет.

Как рассказала Лилия Гриневич, вступительная кампания для жителей оккупированного Крыма и Донбасса еще продолжается. В целях безопасности количество абитуриентов из оккупированных территорий в настоящее время не разглашается.

Некоторые эксперты опасались, что места государственного заказа будут сконцентрированы в Киеве. В министерстве проинформировали, что на киевские вузы выделено 27,7 % государственного заказа, для Харьковской области — 12,5 %, Львовской — 11,2 %, Днепропетровской — 6,2 %, Одесской — 5,1 %.

Сельским коэффициентом для вступления на бюджет этого года воспользовались 33 % абитуриентов, претендующих на бюджет. В ведомстве признают: нужно искать варианты, чтобы дети из сельской местности имели больше возможностей учиться в вузах.

В Минобразования утверждают, что повышение минимального порога в 150 баллов для поступающих на медицинские специальности является положительным шагом. Также минимальный проходной балл на специальность "Журналистика" в этом году составил 186 баллов (в прошлом году этот показатель в среднем был на уровне 154 балла).

Напомним, родители не обязаны покупать к 1 сентября школьную форму.

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