В Винницкой области силовик застрелил гражданского с ножом

В Винницкой области во время задержания психически нездорового мужчины с ножом силовики применили оружие, жертва погибла на месте.



Как сообщили в областной полиции, инцидент произошел вечером в четверг, 9 августа, в Ильинецком районе.



"Около 21:00 в местное отделение полиции поступило сообщение от семейного врача, что он требует вмешательства полицейских во время оказания медицинской помощи мужчине, который имеет проблемы с психическим здоровьем. По словам медика, он вел себя агрессивно и угрожал физической расправой своей жене и врачам", - отмечают в полиции.



Когда на место ЧП прибыли полицейские, врачи и местные жители сообщили, что мужчина с ножом в руках побежал в неизвестном направлении, при этом он угрожал кого-то убить.

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Полицейские обнаружили мужчину возле местного пруда.

"Он вел себя неадекватно, чтобы его успокоить и изъять оружие, начали с ним переговоры", - говорят правоохранители.



Однако на требования полиции и предупреждения о применении оружия мужчина не отреагировал, и бросился с ножом на одного из правоохранителей.

"Полицейскому пришлось применить оружие. В результате правонарушитель получил огнестрельное ранение, от которого погиб на месте происшествия", - утверждают в полиции.



По словам местных жителей, у мужчины ранее часто проявлялись приступы агрессии, во время которых он угрожал им расправой.

Напомним, 5 июля в центре Киева на улице Щусева в собственном авто застрелили 41-летнего подполковника полиции Дмитрия Глушака.

6 июля правоохранители задержали подозреваемого в убийстве полицейского.