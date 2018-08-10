Минюст назвал самые популярные за полгода имена в Украине

В Киеве в рейтинге самых популярных имен - София, Мария, Злата, Милана, Артем, Максим, Дмитрий и Александр

Самыми популярными именами, которыми украинцы называли своих детей в первом полугодии этого года, стали София, Анастасия, Анна, Артем, Александр и Максим.



Об этом сообщила заместитель министра юстиции по вопросам государственной регистрации Елена Сукманова, сообщает пресс-служба ведомства.

"В первом полугодии этого года девочки чаще всего получали имена (в порядке уменьшения частоты использования) София, Анастасия, Анна, Виктория, Мария, Вероника, Злата, Полина, Ева, Милана и Соломия. Мальчики - Александр, Артем, Максим, Богдан, Дмитрий, Матвей, Владислав, Назар, Давид, Илья, Андрей, Тимофей", - сказала Сукманова.



В Киеве в рейтинге самых популярных имен - София, Мария, Злата, Милана, Артем, Максим, Дмитрий и Александр.

Кроме традиционных имен, украинские родители выбирали своим детям и необычные. В частности, зарегистрированы такие имена, как Игорина, Милаша, Шамама, Гамлет и Фараон.



Среди женских имен самыми необычными стали: Игорина, Златаслава, Вивиана, Версавия, Дейлин, Медея, Каталея, Она, Милаша, Апполинария, Капитолина, Хумора, Патриция, Забава, Принцесса, Стасиния, Весна, Шамама, Италия, Андромеда, Ясноведа.



Среди мужских: Златозар, Натаниэль, Юнатан, Яровит, Бертран, Винцеслав, Элиот-Леопольд, Бомонд, Миролюб, Ольгерд, Пересвет, Мэтью, Рожден, Гамлет, Ратибор.

Отметим, что в 2017 году самыми популярными именами для детей были Анастасия, София и Анна для девочек и Артем, Максим и Александр для мальчиков.