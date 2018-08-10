В Кривом Роге в кинотеатре поймали видеопирата с поличным

В Кривом Роге (Днепропетровская область) в одном из кинотеатров города задержали мужчину, который неоднократно нарушал права интеллектуальной собственности, а именно занимался пиратством в интернете.



Об этом в пятницу, 10 августа, сообщает пресс-служба компании Multiplex.



"В ходе стандартного обхода кинотеатра внимание привлек гость, он был похож на преступника, совершившего незаконную видеосъемку. Мы вызвали сотрудников УАПА, как только видеосъемку подтвердили - сразу же позвонили 102. По прибытии дежурного патруля, сотрудники полиции осмотрели его вещи - и нашли файлы, которые показали акт несанкционированной съемки", - рассказали сотрудники кинотеатра.

Там также надеяться, что теперь видеопират будет наказан по закону. В настоящее время по этому делу продолжаются следственные действия.



Согласно законодательству, подобное нарушение карается штрафом от тысячи до двух тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан или исправительными работами на срок до двух лет, или лишением свободы с конфискацией и уничтожением всей пиратской продукции.

Отметим, в Офисе торгового представителя США положительно относятся к сдвигам в Украине в вопросе обеспечения прав интеллектуальной собственности и ждут принятия конкретных шагов, чтобы исключить Украину из списка стран с высоким уровнем интернет-пиратства.