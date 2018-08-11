Алиментщик Антин Мухарский навсегда покидает Украину

Шоумен, телеведущий и писатель Антин Мухарский, который ранее из-за проблем с алиментами уехал жить в Европу, рассказал на своей странице в Facebook о своих планах будущее.



По его словам, вместе с новой женой Елизаветой Бельской он поселится в солнечной Турции.



"Выбор сделан! Поселяемся в Анталии", – заявил Антон Мухарский.

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Он рассказал, что за 6 месяцев эмиграции он успел пожить в Греции, Испании, США и Канаде. И все же выбор страны остановился на Турции. Сам Антин пояснил, почему именно Анталия будет комфортной для его новой семьи.



"Мы решили поселиться в Турецкой Анталии по трем причинам: близость к дому (лететь 2 часа 15 минут); фантастические море, климат, еда и цены; возможность организовывать здесь туры, концерты и творческие встречи "For Ukrainians only" для тех, кто стремится идентифицировать себя украинцами даже за рубежом", – пояснил Антин Мухарский.



Ранее сообщалось, что Антин Мухарский намерен просить политического убежища в одной из европейских стран.

Отметим, Мухарский является отцом пятерых детей и должен платить алименты своей второй жене, которая родила от него трех детей. В 2013 году суд обязал его выплачивать на их содержание 24300 грн.



Впрочем, события на Евромайдане, а впоследствии и война на Донбассе повлияли на его заработок. В частности, его проект "Зеленая лампа" на канале ТВІ был закрыт, а содержание концертного агентства стало невозможным.