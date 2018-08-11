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Главная » Общество » Алиментщик Антин Мухарский навсегда покидает Украину

Алиментщик Антин Мухарский навсегда покидает Украину

Алиментщик Антин Мухарский навсегда покидает Украину
Антин Мухарский с женой/Фото: facebook.com/AntinMykharskyi

За 6 месяцев эмиграции телеведущий успел пожить в Греции, Испании, США и Канаде

11.08.18 1619
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Шоумен, телеведущий и писатель Антин Мухарский, который ранее из-за проблем с алиментами уехал жить в Европу, рассказал на своей странице в Facebook о своих планах  будущее.

По его словам, вместе с новой женой Елизаветой Бельской он поселится в солнечной Турции.

"Выбор сделан! Поселяемся в Анталии", – заявил Антон Мухарский.

Он рассказал, что за 6 месяцев эмиграции он успел пожить в Греции, Испании, США и Канаде. И все же выбор страны остановился на Турции. Сам Антин пояснил, почему именно Анталия будет комфортной для его новой семьи.

"Мы решили поселиться в Турецкой Анталии по трем причинам: близость к дому (лететь 2 часа 15 минут); фантастические море, климат, еда и цены; возможность организовывать здесь туры, концерты и творческие встречи "For Ukrainians only" для тех, кто стремится идентифицировать себя украинцами даже за рубежом", – пояснил Антин Мухарский.

Ранее сообщалось, что Антин Мухарский намерен просить политического убежища в одной из европейских стран.

Отметим, Мухарский является отцом пятерых детей и должен платить алименты своей второй жене, которая родила от него трех детей. В 2013 году суд обязал его выплачивать на их содержание 24300 грн.

Впрочем, события на Евромайдане, а впоследствии и война на Донбассе повлияли на его заработок. В частности, его проект "Зеленая лампа" на канале ТВІ был закрыт, а содержание концертного агентства стало невозможным.

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