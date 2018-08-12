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Советы от Ульяны Супрун

Супрун призвала на день отказаться от соцсетей

Супрун призвала на день отказаться от соцсетей
Ульяна Супрун / Фото: facebook.com/ulanasuprun

Несмотря на все плюсы, у соцсетей много и минусов

12.08.18 26
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И.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун призывает хотя бы один раз в неделю отключать уведомления на гаджетах и отказаться от использования соцсетей. Об этом она написала в Facebook.

Глава Минздрава отметила, что сейчас уже сложно представить жизнь без интернета и социальных сетей, добавив, что вреда от них также достаточно много.

"Существует множество исследований, подтверждающих негативные эффекты от чрезмерного пользования сетями. А именно появление дополнительного стресса, повышение чувство тревоги, ухудшение настроения и даже депрессия. Более того, к негативным последствиям относят развитие зависимости, снижение самооценки и нарушения сна. Поэтому следует хотя бы иногда отрываться от своих гаджетов и аккаунтов в социальных сетях", - написала Супрун.

"Выключите оповещения на телефоне, если есть такая возможность, и устройте себе хотя бы один день без постоянных взглядов на экран телефона", - призвала она.

Ранее Ульяна Супрун предупреждала, что чрезмерное использование смартфонов меняет поведение человека и негативно влияет на здоровье

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