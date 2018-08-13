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Главная » Общество » За сутки утонули 12 украинцев, - ГСЧС

За сутки утонули 12 украинцев, - ГСЧС

За сутки утонули 12 украинцев, - ГСЧС
Иллюстративное фото

С начала года на водоемах страны уже погибло 874 человека

13.08.18 240
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В воскресенье, 12 августа, в украинских водоемах погибли 12 человек, а за всю прошлую неделю – утонул 81 украинец.

Об этом сообщает ГСЧС в понедельник, 13 августа.

"Всего с начала года на водоемах страны уже погибло 874 человека, из которых 88 детей", – говорится в сообщении.

При этом удалось спасти 593 человек и 110 детей.

Так, в Житомирской области на водоеме в селе Оленичи Овручского района подросток заметил в воде тела двух детей. Погибшими оказались два мальчика 2008 года рождения, жители соседнего села Хлопляны.

Сразу четырех утонувших достали в Одесской области. Еще два человека – мужчина 1961 года рождения и девочка 2008 года рождения 12 августа пропали во время рыбной ловли. Их поиски начали спасатели.

Кроме того, в Хмельницкой области на Днестре сломался и начал тонуть катамаран с 52-летней женщиной и двумя детьми 9 и 11 лет, но спасателям удалось вовремя их спасти.

Отметим, 6 августа в украинских водоемах утонул 21 человек, в том числе 5 детей.

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