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Главная » Общество » В Киеве установят мемориальные доски "киборгу" Брановицкому и космонавту Каденюку

В Киеве установят мемориальные доски "киборгу" Брановицкому и космонавту Каденюку

В Киеве установят мемориальные доски "киборгу" Брановицкому и космонавту Каденюку
Здание горсовета/Фото из открытых источников

Доску защитнику донецкого аэропорта  установят на ул. Лейпцигская, 11-А

13.08.18 45
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В Киеве установят мемориальную доску Герою Украины, защитнику донецкого аэропорта  Игорю Брановицкому.

Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

Доску "киборгу" Брановицкому установят на ул. Лейпцигская, 11-А.

Кроме того, мемориальные доски установят по случаю 100-летия со дня установления дипломатических отношений между Болгарией и Украиной (на фасаде здания на ул. Архитектора Городецкого, 5), а также в честь:

- доктора медицинских наук, профессора, заслуженного деятеля науки и техники Украины Петра Мощича (ул. Крещатик, 15);

- украинского правоведа, доктора юридических наук, заслуженного деятеля науки и техники Украины, криминалиста, профессора Михаила Сегая (ул. Институтская, 27/6);

- украинского писателя и переводчика Виля Гримича (ул. Олеся Гончара, 52);

- первого украинского космонавта Леонида Каденюка (б-р Леси Украинки, 21);

- почетного мастера спорта, генерал-майора внутренней службы, начальника пожарной охраны Украины Николая Хорошка (ул. Владимирская, 13).

Ранее сообщалось, что в Киеве улицу Перспективную переименуют в улицу Игоря Брановицкого.

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