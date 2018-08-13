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Главная » Общество » Программу "Доступные лекарства" не расширили препаратами для трансплантации

Программу "Доступные лекарства" не расширили препаратами для трансплантации

Программу "Доступные лекарства" не расширили препаратами для трансплантации
Фото: Цензор.НЕТ

Нет денег

13.08.18 52
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Кабинет министров Украины не включил в программу "Доступные лекарства" препараты, необходимые пациенту до и после трансплантации.

Об этом сообщает РБК-Украина.

В 2017 году в эту программу были включены лекарства для пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями, бронхиальной астмой и сахарным диабетом II типа (неинсулинозависимый). Уже в конце того же года правительство приняло решение с 1 июля дополнить перечень лекарств, предусмотренных в программе, препаратами, которые принимаются до и после проведения операции по трансплантации. Но в июле 2018-го Кабмин расширение госпрограммы "Доступные лекарства" перенес на 1 января 2020 года.

В пояснительной записке к соответствующему правительственному постановлению причины такого решения объясняют "недостаточностью в 2018-м бюджетном году средств на покрытие расходов на реимбурсацию новых включенных в программу лекарственных средств".

"Сейчас постановление, которым перенесен срок расширения перечня препаратов на начало 2020 года, Кабмин не обнародовал, но фактически лекарства, необходимые при трансплантации уже не включены в программу "Доступные лекарства", – отмечает издание.

В свою очередь в Минздраве объяснили решение Кабмина необходимостью обеспечить лучшую реализацию программы уже предусмотренными в ней на сегодня лекарствами.

"Сейчас программа "Доступные лекарства" расширяется за счет привлечения новых препаратов, охват как можно большего количества пациентов, которые еще не знают о программе или не пользуются ею, и увеличение количества аптек, участвующих в программе", – заверили в ведомстве.

Напомним, президент подписал закон о трансплантации органов.

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