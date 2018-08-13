Утром 11 августа в Каменском Днепропетровской области из автобуса №17 выпал пассажир.



В маршрутном такси во время движения открылась задняя дверь и из нее на проезжую часть выпала женщина, 1969 года рождения. Она получила ссадины и ушибы. Помощь ей оказали прибывшие на место происшествия сотрудники скорой.

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Как сообщает 5692.com.ua, пострадавшая претензий к водителю автобуса не имеет, а он, в свою очередь, оплачивает ей лечение. На водителя составлен админпротокол, криминального разбирательства не будет.





Со слов очевидцев, скорее всего, водитель случайно нажал на кнопку открытия задней двери, у которой стояла женщина.



Как сообщают в полиции, в маршрутном такси людей было не много.

Отметим, ранее в Киеве женщина выпала из салона маршрутки, когда водитель пытался обогнать своего конкурента.