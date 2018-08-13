И.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун уволила сотрудницу научно-исследовательского отделения химиотерапии солидных опухолей Национального института рака Анну Губареву после того, как врач отказалась лечить бойца АТО. Об инциденте написало интернет-издание CBN.

Боец АТО Виталий Драган из Кропивницкого получил направление в киевский Институт рака после того, как лечение в местной больнице не помогло. По его словам, врач сказала, что "никаких льгот не положено, потому что он убивал братский народ". С бойца запросили полную стоимость лечения – 200 тысяч гривен.

Журналисты CBN обратились к Анне Губаревой за разъяснениями. Та в свою очередь сообщила, что Виталий якобы неправильно ее понял. По ее словам, бойцу нужна пересадка костного мозга, но на такое лечение государство не выделяет денег. Соответственно, ему нужно самостоятельно искать ресурсы для лечения. И в этом врач оказалась права, сейчас ветеран АТО лечится за свои деньги.

В сети оказалась звукозапись телефонного разговора журналиста с врачом.

Ситуацией заинтересовались СМИ, ТСН отсняли на эту тему сюжет.

7 июня и.о. министра здравоохранения сообщила в своем твиттере, что Анна Губарева уволена, и приложила к заявлению фото документа.

Сегодня же на сайте Центра противодействия коррупции появилась информация, что Анну Губареву в должности восстановили и даже повысили в: теперь она секретарь Комиссии по вопросам этики при Национальном институте рака, которая отвечает за согласование проведения клинических исследований в Институте.

Эта новость вызвала возмущение в соцсетях. Ее перепостили более шестисот раз. Более всего пользователей возмущает, что директор Института пошла наперекор решению главы Министерства здравоохранения.