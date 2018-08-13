Супрун дала советы родителям перед 1 сентября

Министерство образования запустило информационную кампанию "В школу", в рамках которой будет давать советы родителям, как подговорить детей к началу учебного процесса. Об этом в Facebook сообщила и.о. министра Ульяна Супрун.

"В течение следующих недель на сайте и странице Министерства здравоохранения Украины, а также на моей странице будем рассказывать, как подготовиться к 1 сентября ученикам, родителям и педагогам, чтобы следующий учебный год был исключительно здоровым и полезным", - написала она.

Сегодня глава Минздрава озвучила первые советы:

Выберите врача для ребенка и пройдите профилактический осмотр. Получите справку для школы и полезные советы от Вашего врача по профилактике болезней в учебном заведении. Если вы еще не выбрали своего врача и не подписали декларацию с педиатром или семейным врачом для ребенка, то самое время это сделать! Все услуги у вашего педиатра или семейного врача - бесплатные, их оплачивает Национальная служба здоровья Украины.

Проверьте, есть ли у ребенка все необходимые прививки. Если есть пропущенные, обязательно сделайте их.

Приобретите необходимые для школы вещи. Существуют четкие требования к школьной одежде и принадлежностям. Например, безопасный и качественный школьный портфель должен весить не более 1 кг, иметь ортопедическую спинку и светоотражающие элементы, а школьная форма должна содержать минимум 50% натуральных волокон.

Позаботьтесь о рабочем месте ребенка. Имеют значение многие условия - от высоты парты и размера шрифта в учебнике до освещенности.

Приучите ребенка соблюдать гигиену. Мыть руки перед едой и после туалета - простое правило, которое защитит вашего ребенка от десятка болезней.

Главное - настройтесь психологически. Психологический комфорт очень важен как для детей, так и для родителей.

Напомним, линейки, посвященные празднику первого звонка, пройдут в украинских школах 1 и 3 сентября. Решать этот вопрос школы будут самостоятельно.