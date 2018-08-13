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Главная » Общество » Фото В Днепре нарисовали два новых мурала

Фото В Днепре нарисовали два новых мурала

<span class="label red">Фото</span> В Днепре нарисовали два новых мурала
Днепр/Фото с сайта nashemisto.dp.ua

На стенах домов появились масштабные граффити с Эйнштейном на велосипеде и девушкой на качелях

13.08.18 65
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На многоэтажках в Днепре нарисовали два новых мурала. Один из них изображает физика  Альберта Эйнштейна, который едет на велосипеде (ул. Строителей, 16). А второй – девушку на качелях, которые держатся на женской руке (ул. Строителей, 18), сообщает "Сегодня".

На рисунке с известным ученым написана его цитата "Жизнь - как вождение велосипеда. Чтобы сохранить равновесие, ты должен двигаться".

Фото: segodnya.ua

А под рисунком с качелями размещена цитата поэтессы Лины Костенко "Воспитывая своего ребенка, ты воспитываешь себя".

Фото: segodnya.ua

Отметим, ранее итальянский художник "2501" завершил работу над муралом на стене 24-этажного дома на Троещине в Киеве.

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