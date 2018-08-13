На многоэтажках в Днепре нарисовали два новых мурала. Один из них изображает физика Альберта Эйнштейна, который едет на велосипеде (ул. Строителей, 16). А второй – девушку на качелях, которые держатся на женской руке (ул. Строителей, 18), сообщает "Сегодня".
На рисунке с известным ученым написана его цитата "Жизнь - как вождение велосипеда. Чтобы сохранить равновесие, ты должен двигаться".
Фото: segodnya.ua
А под рисунком с качелями размещена цитата поэтессы Лины Костенко "Воспитывая своего ребенка, ты воспитываешь себя".
Фото: segodnya.ua
Отметим, ранее итальянский художник "2501" завершил работу над муралом на стене 24-этажного дома на Троещине в Киеве.