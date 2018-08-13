На запорожском пляже отдыхающие поймали вора "на горячем" и тут же решили устроить самосуд. Видео этого инцидента появилось в Сети, передает местное издание gazeta.zp.ua.



Отмечается, что пьяный злоумышленник пытался скрыться с украденным, но его поймали охрана и отдыхающие. Последние решили устроить самосуд над мужчиной.

Как сообщается, в итоге сами отдыхающие подрались между собой. Все это происходило на глазах у детей.



Внимание! На видео присутствует ненормативная лексика!

Отметим, ранее в Одессе вор спустился с крыши в квартиру и украл там почти миллион долларов.