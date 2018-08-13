23-летняя украинка Ирина Громоцкая вошла в десятку "Восходящих звезд фотографии 2018 года", по версии компании Adobe. Об этом сообщает в блоге компании.

"После поиска фотографов, охватывающих разные стили фотографии, темы и цели, мы остановились на этой разнообразной подборке авторов со всего мира. Эта группа молодых фотографов, начиная от школьницы из Индонезии и заканчивая экологом из Лос-Анджелеса, заслуживает вашего внимания", - говорится в сообщении на сайте.

Громоцкая родилась во Львове в семье ученых и выросла в среде, где поощрялось обучение. Она начала заниматься фотографией в 20 лет и научилась работать с DSLR-камерой с помощью YouTube-уроков и интервью с фотожурналистами.

Фотопроекты украинки посвящены правам женщин, и она надеется использовать свои работы, чтобы показать, как живут женщины, их ежедневную борьбу, а также радостные моменты жизни.

Представленная в рейтинге фотография была сделана ею в китайской провинции Юньнань.

Фото: instagram.com/hromotska

"Я очень благодарна и признателена за то, что в этом году представлена в проект Adobe Rising Stars. Нет ничего лучше, чем получить возможность продемонстрировать работу, которой вы увлечены", - написал Громоцкая в Instagram.

Кроме украинки, в рейтинг попали четверо американцев – Сара Блеснер (26 лет), Еза Чанг (27 лет), Дэвид Леонг (26 лет) и Грейс Чен (28 лет), гражданка Южной Африки Габриэлла Ачадинья (26 лет), гражданин Германии Санни Герцингер и уроженка Ефиопии Мекдела Маскаль (27 лет). Самой взрослой участницей рейтинга стала 50-летняя гражданка Дании Метте Лампкова, самым молодым – 16-летний индонезиец Майкл Теодрик.

Напомним, Time опубликовало список 100 наиболее влиятельных людей мира, в котором персоны сгруппированы по категориям, связанным со сферами их деятельности.