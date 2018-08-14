Минздрав опубликовал перечень опасных пляжей

Минздрав не рекомендует купаться на 164 пляжах, где была обнаружена кишечная палочка. Исследования проб воды проводились 2-9 августа.



Об этом сообщает во вторник, 14 августа, пресс-служба Минздрава.



Отмечается, что Центр общественного здоровья, проводивший исследования, обнаружил на пляжах лактопозитивные кишечные палочки.

В частности, в Киеве не рекомендуется купаться на пляжах: Детский, Предместная слободка, Золотой, Венеция, Молодежный, Центральный, Радуга, Тельбин, Черторый, Вербный, Пуща-Водица и Галерный.



На интерактивной карте не рекомендованных для отдыха пляжей, которая размещена на сайте Центра общественного здоровья, также указан пляж Центральный на Азовском море в Мариуполе.



В Одесской области не рекомендуется купаться в рекреационной зоне в центральном районе Затоки, на Городском пляже в Черноморске и на пляже дома отдыха Дружба в Черноморске.

Отметим, в июле Центр общественного здоровья Министерства здравоохранения определил 114 пляжей по всей Украине, на которых не рекомендуется купаться.