Все статьиВсе новостиВсе мнения
Общество
Мнения
Красивая странаРейтинги фокуса
Меню ГлавнаяВсе статьиСтранаДеньгиМирОбщество
Стиль жизни
Стиль жизниСпортКультураТехнологииАвто
МненияСпецтемы
Журнал
Журнал2018201720162015201420132012201120102009200820072006
100 українських брендівЛучшие практики КСОСпецпроект при поддержке Киевстар
Презентации и спецпроекты
Презентации и спецпроектыСтроители новой страныUkrainian Fashion Week
Длинный фокусАвторыАрхивариусРепутационные АКТИВисты
Еще
Все статьиСпецтемы100 українських брендівЛучшие практики КСОСпецпроект при поддержке КиевстарПрезентации и спецпроектыДлинный фокусАвторыАрхивариусРепутационные АКТИВисты
Главная » Общество » Минздрав опубликовал перечень опасных пляжей

Минздрав опубликовал перечень опасных пляжей

Минздрав опубликовал перечень опасных пляжей
Пляж "Тельбин" / Фото: KudaGo.com

Исследования проб воды проводились 2-9 августа

14.08.18 135
000

Минздрав не рекомендует купаться на 164 пляжах, где была обнаружена кишечная палочка. Исследования проб воды проводились 2-9 августа.

Об этом сообщает во вторник, 14 августа, пресс-служба Минздрава.

Отмечается, что Центр общественного здоровья, проводивший исследования, обнаружил на пляжах лактопозитивные кишечные палочки.

В частности, в Киеве не рекомендуется купаться на пляжах: Детский, Предместная слободка, Золотой, Венеция, Молодежный, Центральный, Радуга, Тельбин, Черторый, Вербный, Пуща-Водица и Галерный.

На интерактивной карте не рекомендованных для отдыха пляжей, которая размещена на сайте Центра общественного здоровья, также указан пляж Центральный на Азовском море в Мариуполе.

В Одесской области не рекомендуется купаться в рекреационной зоне в центральном районе Затоки, на Городском пляже в Черноморске и на пляже дома отдыха Дружба в Черноморске.

Отметим, в июле Центр общественного здоровья Министерства здравоохранения определил 114 пляжей по всей Украине, на которых не рекомендуется купаться.

0
Делятся
Google+
Show
Show
Теги: ,
Читайте по теме
Евросоюз выдаст Украине €15,5 млн на реформу госуправленияНа запорожском пляже отдыхающие устроили самосуд над воромПрограмму "Доступные лекарства" не расширили препаратами для трансплантации
Топ-10
  1. Провернуть нажитое. Как украинцы зарабатывают на кредитных картах 16114
  2. Министр и боли образования. Как Лилия Гриневич отвечала на вопросы учителей 11541
  3. Маленький взрослый. Как жили украинские дети в XVIII веке 12428
  4. Горячая пора. Как во времена СССР выглядела долгожданная поездка на море 21975
  5. Финны под Полтавой. Как скандинавские учителя проводили уроки в сельской школе 13144
  6. Удар возмездия. Чем Украина может ответить на российское супероружие 28746
  7. Товарный вид. Как внешность человека влияет на его доходы 15208
  8. Нездоровый интерес. Как украинцев обманывают в частных клиниках 27034
  9. Бизнес не по-детски. Истории украинских школьников, открывших собственное дело 6402
  10. Трагедия в стиле "жэк". О чём рассказывают лебеди из шин на клумбах украинских городов 15486
  1. Предательский отдых. Почему жители материковой Украины всё чаще посещают оккупированный полуостров 11923 / 13030
  2. Прихлопни врага Конституцией. Зачем Порошенко хочет закрепить в Основном законе стремление Украины в НАТО 3744 / 4701
  3. Ученые выяснили, когда время течет назад 3085 / 4462
  4. Олег Сенцов вылетел из Салехарда, - СМИ (Обновлено) 2629 / 7360
  5. Виталий Кличко будет драться в Киеве с Ленноксом Льюисом 2431 / 2790
  6. Строитель, которому не заплатили за работу, разрушил из мести 5 домов 2312 / 2486
  7. Найдена считавшаяся уничтоженной сцена фильма с обнаженной Мэрилин Монро 2273 / 2553
  8. Появилось видео испытаний нового украинского танка 1991 / 2277
  9. Ограбление ломбарда в Киеве совершили иностранцы, - полиция 1780 / 2008
  10. Израненные души. Как выглядит реабилитация бойцов в Киевском военном госпитале 1538 / 1620
  1. Предательский отдых. Почему жители материковой Украины всё чаще посещают оккупированный полуостров 17 / 13030
  2. Израненные души. Как выглядит реабилитация бойцов в Киевском военном госпитале 8 / 1620
  3. В Украине хотят установить минимально допустимую скорость интернета 8 / 1016
  4. Прихлопни врага Конституцией. Зачем Порошенко хочет закрепить в Основном законе стремление Украины в НАТО 6 / 4701
  5. Суррогатная Европа. Может ли деторождение быть банальной бизнес-услугой 6 / 1363
  6. Виталий Кличко будет драться в Киеве с Ленноксом Льюисом 5 / 2790
  7. Появилось видео испытаний нового украинского танка 5 / 2277
  8. Украинских раненых в Иловайске добивали, - ООН 5 / 9336
  9. Йося и его дети. История одесского гинеколога 5 / 125984
  10. В 22 судах отсутствуют судьи 4 / 491
Подписка на фокус
ФОКУС КАК ОН ЕСТЬ
RSS Подписка на печатный номер Контакты

ФОКУС, 2008 – 2017.
Все права на материалы, опубликованные на данном ресурсе, принадлежат ООО "ФОКУС МЕДИА". Какое-либо использование материалов без письменного разрешения ООО "ФОКУС МЕДИА" - запрещено. При использовании материалов с данного ресурса гиперссылка www.focus.ua обязательна.

Данный ресурс — для пользователей возрастом от 18 лет и старше.

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство ИнА "Українські Новини", в каком-либо виде строго запрещены.

Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

Материалы с плашками "Р", "Новости партнеров", "Новости компаний", "Новости партий", "Инновации", "Позиция", "Спецпроект при поддержке" публикуются на коммерческой основе.