Раскопки проходят на месте будущей пристройки к Черниговской музыкальной школе № 1 им. Вильконского

На территории летописного Окольного града Чернигова, во время проведения охранных археологических исследований, археологи нашли остатки сгоревших сооружений, вещевой инвентарь и погибших людей, скорей всего, периода княжеских войн-междоусобиц (Х-ХIII и XVII-XVIII вв.).

Об этом сообщила кандидат исторических наук, доцент института истории, этнологии и правоведения Национального университета "Черниговский коллегиум" им. Т.Г. Шевченко Елена Черненко.

Археологические раскопки проходят на месте будущей пристройки к Черниговской музыкальной школе № 1 им. Вильконского.

В числе найденного: обломки стеклянных браслетов, грузила, пряслица, ножи и тому подобное.

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"Самые интересные находки (подвеска с изображением святого воина, крестик, металлические и стеклянные кольца и тому подобное) происходят из сгоревших построек конца XII - начала XIII века. Останки погибших людей и найденные там же наконечники стрел позволяют засвидетельствовать, что пожар произошел в результате военного конфликта. Скорее всего, это была одна из известных по летописям княжеских усобиц", - отметила Черненко.

Отмечается, что по летописным свидетельствам "яростные бои" черниговцев с дружиной Даниила Галицкого состоялись зимой 1234 -35 гг. По словам археолога, как рассказывает Галицкая летопись, в то время Даниил "попленил все Черниговские страны, воевал от Крещения до Вознесения".

Напомним, уникальное древнее захоронение раскопали в Запорожье.