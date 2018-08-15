Все статьиВсе новостиВсе мнения
Общество
Мнения
Красивая странаРейтинги фокуса
Меню ГлавнаяВсе статьиСтранаДеньгиМирОбщество
Стиль жизни
Стиль жизниСпортКультураТехнологииАвто
МненияСпецтемы
Журнал
Журнал2018201720162015201420132012201120102009200820072006
100 українських брендівЛучшие практики КСОСпецпроект при поддержке Киевстар
Презентации и спецпроекты
Презентации и спецпроектыСтроители новой страныUkrainian Fashion Week
Длинный фокусАвторыАрхивариусРепутационные АКТИВисты
Еще
Все статьиСпецтемы100 українських брендівЛучшие практики КСОСпецпроект при поддержке КиевстарПрезентации и спецпроектыДлинный фокусАвторыАрхивариусРепутационные АКТИВисты
Главная » Общество » Фото В Киеве заработала система велопроката Bike sharing

Фото В Киеве заработала система велопроката Bike sharing

<span class="label red">Фото</span> В Киеве заработала система велопроката Bike sharing
Фото: vesti-ukr.com

На первых порах в столице появятся 33 велостанции

15.08.18 299
200

В столице презентовали систему велопроката Bike sharing. Мэр Киева Виталий Кличко  лично протестировал велосипеды. Об этом сообщает КГГА.

Каждый велосипед оснащен GPS, так что известно, где он находится, кто пользовался им в последний раз и где его оставил. Чтобы взять велосипед в аренду, нужно скачать на телефон мобильное приложение Nextbike, далее – зарегистрироваться в нем. И если хотите проехаться – подносите свой гаджет к QR-коду на велосипеде на пункте проката, выбираете абонемент и нажимаете на "Начать прокат".

Фото: twitter.com/radiosvoboda

Стоить такой прокат будет 30 грн за полчаса. Месячный абонемент – 199 гривен. А можно будет купить и абонемент на сезон – по 599 гривен.

"Велосипед в городе – это мобильность, удобство и экологичность. Думаю, что многие с удовольствием пересядут на велосипеды, чтобы без пробок передвигаться по городу. А главное – это полезно для здоровья. Также с помощью этого сервиса туристы смогут быстро осмотреть наш красивый город", – подчеркнул мэр Киева.

Система велопроката столицы сначала будет рассчитана на 33 велостанции. Их размещают в наиболее удобных местах: возле ст. м. "Лукьяновская", на Оболонском проспекте возле ст. м. "Почайна", "Золотые ворота", "Арсенальная", "Оболонь", "Минская", "Героев Днепра", "Левобережная", "Харьковская", "Позняки", "Осокорки", "Тараса Шевченко", "Контрактовая площадь" на Верхнем Валу возле Киевского велотрека, на Софиевской площади, Майдане Независимости, Михайловской площади, Контрактовой, Почтовой, вул. Крещатик (возле КГГА) и вул. Архитектора Городецкого, в парке им. Т. Шевченко, на Радужном массиве, Русановской набережной и других.

Сегодня в прокатном велопарка в столице – 100 велосипедов, а к концу следующего года его обещают увеличить до 2000 байков.

Параллельно с запуском пилотного проекта, городская власть проведет инвестиционный конкурс, на котором определят оператора или операторов, которые будут внедрять в Киеве систему bike sharing на 300 велостанций. Проект – инвестиционный, и город средств не тратит. Также во время презентации системы общественного велопроката презентовали концепцию развития велоинфраструктуры Киева до 2020 года. Она, в частности, предусматривает обустройство 64 улиц столицы таким образом, чтобы велосипедистам было комфортно ними передвигаться. Также в городе создадут три магистральных веломаршрута, установят велопарковки возле коммунальных учреждений города.

Напомним, ранее Киевгорсовет утвердил велоконцепцию столицы.

2
Делятся
Google+
Show
Show
Теги: , ,
Читайте по теме
В Киеве полицейские поймали причастных к стрельбе на ТроещинеВ Киеве на Троещине снова стреляли, введен план "Перехват"В парке КПИ спилили столетнее дерево
Топ-10
  1. Провернуть нажитое. Как украинцы зарабатывают на кредитных картах 16926
  2. Министр и боли образования. Как Лилия Гриневич отвечала на вопросы учителей 11837
  3. Маленький взрослый. Как жили украинские дети в XVIII веке 12765
  4. Горячая пора. Как во времена СССР выглядела долгожданная поездка на море 22473
  5. Финны под Полтавой. Как скандинавские учителя проводили уроки в сельской школе 13235
  6. Удар возмездия. Чем Украина может ответить на российское супероружие 29351
  7. Товарный вид. Как внешность человека влияет на его доходы 15663
  8. Нездоровый интерес. Как украинцев обманывают в частных клиниках 27419
  9. Бизнес не по-детски. Истории украинских школьников, открывших собственное дело 6596
  10. Трагедия в стиле "жэк". О чём рассказывают лебеди из шин на клумбах украинских городов 15791
  1. NASA потеряло марсоход 13029 / 14738
  2. Ученые выяснили, когда время течет назад 9128 / 9972
  3. Прихлопни врага Конституцией. Зачем Порошенко хочет закрепить в Основном законе стремление Украины в НАТО 4869 / 5363
  4. В пустыне Гоби нашли странный и загадочный военный объект 4221 / 4815
  5. Олег Сенцов вылетел из Салехарда, - СМИ (Обновлено) 3902 / 10710
  6. 52-летняя Холли Берри показала грудь в мокрой майке 3857 / 4320
  7. "Пакет малыша" для новорожденного: Минюст утвердил список самого необходимого 3572 / 3689
  8. В Киеве выбрали "Мисс Украина Вселенная-2018" 3190 / 3660
  9. Предательский отдых. Почему жители материковой Украины всё чаще посещают оккупированный полуостров 3009 / 14715
  10. НБУ готов выложить 400 тысяч за переводчиков 2756 / 3085
  1. NASA потеряло марсоход 16 / 14738
  2. Затока не наша. Как выглядели курорты под Одессой в 1930-х годах 14 / 41795
  3. Ученые выяснили, когда время течет назад 13 / 9972
  4. Послание в бутылке. 5 материалов, способных спасти планету от пластика 13 / 1856
  5. Не нашаманили. Почему в госбюджете образовалась многомиллиардная дыра 9 / 2664
  6. Прихлопни врага Конституцией. Зачем Порошенко хочет закрепить в Основном законе стремление Украины в НАТО 9 / 5363
  7. Верховная Рада купила колючую проволоку 6 / 594
  8. В пустыне Гоби нашли странный и загадочный военный объект 6 / 4815
  9. Сегодня в Украине ожидается жара до +36 5 / 878
  10. В Киеве выбрали "Мисс Украина Вселенная-2018" 5 / 3660
Подписка на фокус
ФОКУС КАК ОН ЕСТЬ
RSS Подписка на печатный номер Контакты

ФОКУС, 2008 – 2017.
Все права на материалы, опубликованные на данном ресурсе, принадлежат ООО "ФОКУС МЕДИА". Какое-либо использование материалов без письменного разрешения ООО "ФОКУС МЕДИА" - запрещено. При использовании материалов с данного ресурса гиперссылка www.focus.ua обязательна.

Данный ресурс — для пользователей возрастом от 18 лет и старше.

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство ИнА "Українські Новини", в каком-либо виде строго запрещены.

Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

Материалы с плашками "Р", "Новости партнеров", "Новости компаний", "Новости партий", "Инновации", "Позиция", "Спецпроект при поддержке" публикуются на коммерческой основе.