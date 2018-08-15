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Главная » Общество » Игрушка-погремушка, подгузники и термометр: стало известно, что войдет в "Пакет малыша"

Игрушка-погремушка, подгузники и термометр: стало известно, что войдет в "Пакет малыша"

Игрушка-погремушка, подгузники и термометр: стало известно, что войдет в "Пакет малыша"
Иллюстративное фото: news.mspravka.info

Общая стоимость набора - 5 тыс. гривен

15.08.18 35
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С 1 сентября 2018 года украинские семьи при рождении ребенка будут получать "Пакет Малыша", состоящий из двадцати пяти необходимых вещей для новорожденных детей. Об этом сообщает пресс-служба Минсоцполитики.

Общая стоимость одного "Пакета малыша" составит около 5 тыс. грн. Перечень вещей в комплекте был утвержден указом Минсоцполитики № 1025 от 17 июля 2018 года.

"Пакет малыша является безвозвратной адресной социальной помощью и будет выдаваться по одному на каждого ребенка, а получить его смогут мать, отец, родственники или патронатный воспитатель новорожденного ребенка", - говорится в сообщении.

Перечень вещей, которые войдут в "Пакет малыша":

  1. Подгузники одноразовые для новорожденных, от 2 до 5 кг, но не менее 94 штук в упаковке.
  2. Салфетки влажные одноразовые для детей от 0 лет, гипоаллергенные, PH-нейтральные, без запаха и не менее 56 штук в упаковке.
  3. Пеленка ситцевая, размер 80x95 см (допускается изменение размеров +/- 10%)
  4. Пеленка фланелевая, размер 90x110 см (допускается изменение размеров +/- 10%)
  5. Пеленка муслиновый, размер 70x70 см (допускается изменение размеров +/- 10%)
  6. Пеленка многоразовая влагостойкая, размер 60х80 см (допускается изменение размеров +/- 10%)
  7. Шапочка, стопроцентный хлопок, размер 0-3 месяца
  8. Шапочка, стопроцентный хлопок, размер 3-6 месяцев
  9. Боди с коротким рукавом:

размер 50 - 56 см

размер 56 - 58 см

10. Боди с длинным рукавом, трикотаж, стопроцентный хлопок:

размер 50 - 56 см

размер 56 - 58 см

11. Брюки-ползунки с закрытыми носками, стопроцентный хлопок:

размер 50 - 56 см

размер 56 - 58 см

12. Человечки с длинным рукавом и штанишками:

размер 50 - 56 см

размер 56 - 58 см

13. Носки, доля хлопка в изделии не менее 90 процентов, размер 0-3 месяца

14. Термометр для воды

15. Термометр для тела электронный, с резиновым наконечником

16. Ножницы маникюрные детские с тупыми наконечниками (безопасные), изготовленные из нержавеющей медицинской стали

17. Прокладки для лактации, не менее 60 штук в упаковке

18. Одеяло теплое/демисезонное, наполнитель - стопроцентный хлопок, внешняя ткань - также стопроцентный хлопок, размер 90x120 см (допускается изменение размеров +/- 10%)

19. Плед-одеяло, 100% трикотаж, хлопок, размер 60x80 см (допускается изменение размеров +/- 10%)

20. Матрас, состав по международным нормам, размер 42x70. Размер матраса (периметр) должен совпадать с размером (периметром) дна коробки-люльки

21. Полотенце махровое для купания уголком, размер 100x100 см (допускается изменение размеров +/- 10%), произведенныое из натурального материала

22. Игрушка-погремушка развивающая, изготовленная из пластика с сертификатом, который позволяет использование детских игрушек, без мелких деталей

23. Крем с содержанием ланолина 100%

24. Жидкое мыло-шампунь детское с дозатором, универсальное, от 0 лет, без парабенов, гипоаллергенное, без запаха, 500 мл

Весь комплект будет упакован в коробку-люльку из прочного картона, размер 43×70×27 см. Указанная коробка изготавливается из прочного гофрокартона с кашировкой и полноцветной печатью на дне и крышке коробки. А для укрепления конструкции, в дно и боковые стенки должны быть приложены отдельные вставки.

Напоминаем, Министерство образования и науки Украины вынесло на общественное обсуждение инициативу о зачислении детей в первые классы без конкурса. 

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