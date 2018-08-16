Беспокойное завтра. Как глобальное изменение климата повлияет на жизнь в Украине

Тропические ливни, жара и резкие перемены погоды летом – не аномалии, а новые условия жизни в нашей стране. В том, как адаптироваться к нестабильной погоде, разбирался Фокус

Летом на Ближнем Востоке, человек, часто выходящий из дома без головного убора и бутылки с питьевой водой, рискует здоровьем и даже жизнью. Алкоголя там потребляют несоизмеримо меньше, чем у нас, потому что вероятность обезвоживания и без него слишком велика.

Максимально закрытая одежда из очень тонкой натуральной ткани для жителей этого региона не мода, а способ защититься от солнечных ожогов. Мы в Украине привыкли жить иначе. Одеваться, как хочется, не считать количество выпитой жидкости. Летом планировать какие-то дела в середине дня, не делая поправки на то, что при определенных температурах вообще не желательно выходить из охлаждаемых помещений. Мы привыкли к мягкому климату. Однако он меняется и уже через несколько десятилетий жителям нашей страны придется иметь дело с совершенно другими погодными условиями.

Увеличение зимних температур оказалось менее существенным, вместо это выросла частота и амплитуда температурных перепадов

Три года назад IPCC, международная группа климатологов, базирующаяся в Женеве, опубликовала неутешительный отчет, из которого следует, что реальные темпы изменения климата сильно недооценены учеными. События разворачиваются быстрее, чем предполагают существующие модели. Отчасти это объясняется тем, что скорость накопления парниковых газов в атмосфере оказалась выше прогнозной. Кроме того, прогнозисты прошлого недооценили фактор потепления океана, на долю которого приходится более 90% энергии, аккумулированной у поверхности земли. Закономерное следствие этого – таяние полярных шапок и повышение уровня моря. Что же касается увеличения зимних температур, оно оказалось менее существенным, вместо это выросла частота и амплитуда температурных перепадов. И вместо ожидаемой мягкой зимы люди получили чередование экстремальных холодов с аномальным теплом и скачущий столбик термометра. А еще угрожающе жаркое лето с калейдоскопом засух и ливней. И ко всему этому нужно адаптироваться.

О том как нам измениться вместе с климатом, Фокус поговорил с Анной Акерман, руководителем климатического отделения общественной организации "Екодiя".

- Многим из нас с детства знаком апокалиптический кошмар о том, что из-за глобального потепления снеговые шапки Земли однажды растают и мир зальет водой. Это воспринималось как страшилка, которой не суждено сбыться при жизни ближайших поколений. Следует ли воспринимать нынешнюю жару как сигнал тревоги?

- New York Times и Guardian уже назвали это лето экстремальным. Оно бьет рекорды температур. В Объединенных Арабских Эмиратах зафиксирован показатель 51,4 °С. Такой жары там никогда еще не было. В Тунисе 49 °С, в Баку 42 °С. И не думайте, что это касается только южных стран. На Шведском полярном кругу температура в июле поднялась выше 32,5 °С. Климатические изменения сегодня на столько очевидны, что даже заядлые скептики, не могут не признавать их существования. Человечество, наконец, признало серьезность ситуации. На общем фоне отличился только президент США Дональд Трамп, заявивший полгода назад, что будь глобальное потепление реальностью, зимой не было бы таких холодов.

- А в чем его ошибка?

- Дело в том, что растет не только средний показатель, но и амплитуда температур. В будущем нас ждут волны жары и холода, первых будет больше, но адаптироваться придется и к тем, и к другим. Одно из последствий изменений климата – гораздо более резкие и частые температурные перепады. По сути это означает, что погода станет менее комфортной. Люди, страдающие от слишком высокого или слишком низкого артериального давления, ощутят это первыми. Вообще, систему здравоохранения и в особенности службу неотложной помощи нужно будет адаптировать к новым реалиям. В нескольких регионах Японии неделю держалась температура от 38 °С и выше, в результате – больше восьмидесяти смертей. Чаще других от жары погибают пожилые люди.

В будущем нас ждут волны жары и холода, первых будет больше, но адаптироваться придется и к тем, и к другим

Подобные вещи уже случались. В недавнем прошлом в Париже зафиксировали несколько тысяч смертных случаев среди людей старшего поколения, живших на верхних этажах многоквартирных домов с металлическими крышами. Металл нагревался, температура в жилом помещении становилась непереносимой и человек, страдающий сердечно- сосудистыми заболеваниями или нарушениями вегетативной системы, просто не успевал спуститься. К слову, этот пример показывает, что при экстремальной жаре опасно не только на улице, жилое помещение может стать смертельной ловушкой. Одна из важных составляющих адаптации к климатическим изменениям – строительство домов с хорошей теплоизоляцией.

- В домах, где мы сейчас живем, ее нет?

- Как правило, нет. Энергоэффективность зданий серьезная проблема. Уже сейчас колоссальные ресурсы тратятся на обогрев зимой и охлаждение летом. И это только начало. Международное экологическое агентство недавно опубликовало впечатляющий прогноз роста потребления искусственного холода. Количество кондиционеров, продолжительность и интенсивность их работы вырастут в несколько раз. Даже странно, что дома до сих пор строят без учета климатических изменений. Это не должно было стать сюрпризом. Практически все ведущие климатологи мира последние несколько десятилетий предупреждали нас о том, что нужно готовиться к переменам.

- Нельзя сказать, что этих ученых никто не слушал. Проводились же международные климатические конференции, главы разных государств принимали общие программы действий.

- Особенно активны в этом процессе представители островных стран. Например, Фиджи. Они рискуют просто исчезнуть под водой, поскольку в следствии климатических изменений уровень мирового океана поднимается. Поэтому активно участвуют в глобальных переговорах о реакциях на изменения климата. Пытаются убедить США, Японию и страны Евросоюза срочно пересмотреть стратегию развития таким образом, чтобы снизить уровень антропогенного влияния на климат.

Уже сейчас колоссальные ресурсы тратятся на обогрев зимой и охлаждение летом. И это только начало

То, что человечеству придется менять линию поведения по отношению к окружающей среде уже очевидно. Показательный момент. В Великобритании этой весной утвердили план энергетической реформы, результатом которой должен стать полный отказ от угля к 2025 году.

В 2015 году в Париже подписано международное климатическое соглашение, к которому присоединились все страны мира. Они договорились делать все возможное для того, чтобы не допустить повышения средних температур больше чем на 1,5-2 °С. Вопрос в том, как заставить это соглашение работать. Был ведь уже Киотский протокол, по которому установили квоты на атмосферные выбросы, но он создал почву для множества мошеннических схем, а реальной системы глобального контроля выбросов не выстроил. Сейчас выстраиваются механизмы реализации Парижского соглашения. Идут долгие переговоры, а парниковые газы тем временем и дальше накапливаются в атмосфере.

- Что если удержаться на уровне 2 °С все-таки не удастся?

- При худшем сценарии развития событий к концу столетия температура может вырасти на 5-8 °С. Чтобы не быть законченными пессимистами остановимся на прогнозе 3-4 °С. Но даже это приведет к очень серьезным последствиям. Представьте, что будет, если те экстремальные эффекты, которые мы наблюдаем сейчас, умножить на три. Один из самых очевидных прогнозов – жесткий дефицит пресной воды. Та проблема, которая сейчас существует только в горах и у моря, станет повсеместной и сильно усугубится. Защита от солнца и гидрация превратятся в вопрос выживания. Не говоря уже о том как возрастет вероятность смертельного исхода при сердечно-сосудистых заболеваниях.

Киевские ливни в июле и в августе показали, что к изменению климата мы совершенно не готовы

Последствия будут ощутимы во всех сферах жизни. Разумеется, в экономике тоже. Важно понимать, что речь идет не о переменах в какой-то конкретной стране, а о новых условиях развития человечества. Сейчас экономика Китая построена на использовании ископаемого топлива.

Представьте, что будет, если завтра власти страны примут решение существенно сократить объемы расходования угля, а это возможно, если перестроить экономическую модель так, чтобы Китай больше не был производственной базой для всего мира. Вопрос – где тогда будет производиться все то, что сейчас выпускает Китай, и сколько будет стоить готовая продукция.

- Какими будут экономические последствия изменения климата для Украины?

Все это скажется на структуре экспорта. Сельское хозяйство придется адаптировать к новой сезонности, новому режиму осадков. Вместо равномерного распределения осадков в течение года мы получим чередование ливней и засушливой погоды. В Украине апрель и май были очень засушливыми. В июне представители агросектора были всерьез обеспокоены прогнозируемой потерей урожая. По последним данным, это обойдется нам приблизительно в 9% урожая пшеницы. Интересно, что урожай кукурузы, напротив, улучшится. В Украине раз в два сезона будут серьезные засухи. Такие как раньше случались раз в пять – десять лет. В новых условиях станет значительно сложнее выращивать те культуры, на которые сейчас ориентируется наше сельское хозяйство. К примеру, пшенице потребуется принципиально другая система полива. Зато, хорошо будет расти то, что до сих пор привозили из стран Ближнего Востока и других жарких регионов.

Местная флора вообще изменится. Это уже происходит, и не только в нашей стране. В Англии, к примеру, теперь выращивают магнолии, а лет десять назад это считалось невозможным из-за влажности и температурного режима.

Городскую инфраструктуру тоже нужно будет перестраивать, она просто не выдержит дождей. Киевские ливни в июле и в августе, когда за два дня выпадала месячная норма осадков, показали, что к изменению климата мы совершенно не готовы. Можно, к примеру, перенять опыт Токио, где существует система отвода ливневой воды и огромное подземное хранилище. Вообще, неприятных последствий может быть много. Почти все глобальные проблемы, связанные с изменением климата, так или иначе коснутся нас. Даже повышение уровня мирового океана. В Одессе в зоне потенциального затопления находятся тысячи домов. Целые районы на минусовой отметке, причем среди них есть новостройки. Люди сейчас покупают квартиры, которые через десять лет могут оказаться под водой. Вирусы будут распространятся гораздо быстрее. В Украине появятся насекомые, которых здесь раньше не было. Из-за этого нашим врачам вероятнее всего придется намного чаще иметь дело, например, с малярией.

Впрочем, температуры 51 °С, которая возможна в Африке и Азии, у нас, скорее всего, не будет. В силу выгодного географического положения мы останемся одной из самых комфортных зон. Велика вероятность того, что страну наводнят климатические мигранты. Сотни тысяч людей, бежавших из тех мест, где погодные условия стали попросту невыносимыми.