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Главная » Общество » Половина выпускников на ВНО не смогли решить задачку для 8 класса, - директор УЦОКО

Половина выпускников на ВНО не смогли решить задачку для 8 класса, - директор УЦОКО

Половина выпускников на ВНО не смогли решить задачку для 8 класса, - директор УЦОКО

Вадим Карандий считает, что в школах необходимо больше внимания уделять математике

16.08.18 5832
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Во время сдачи Внешнего независимого оценивания больше всего проблем у выпускников возникло при решении задач по математике. Об этом сообщил на пресс-конференции в Киеве директор Украинского центра оценивания качества образования (УЦОКО) Вадим Карандий, передает Интерфакс-Украина.

"Наверно, больше всего проблем у нас с математикой. Если по другим предметам ситуация более-менее нормальная, то по математике, к сожалению, у нас динамика результатов не утешительная", - сказал он.

По его словам, первое задание теста основной сессии по математике соответствовало материалу, который школьники изучают в 7-8 классах, однако  с этим заданием не справилась почти половина всех сдававших ВНО.

"Это действия с дробями, где нужно было фактически сократить на 2 числитель и знаменатель и получить результат. Задание не сложное. Но, к сожалению, лишь 52% наших выпускников в 11 классе смогли справиться с заданием, с которым должны были работать в восьмом классе", - пояснил он.

В связи с этим Карандий предлагает больше уделять внимания преподаванию математики в школе.

"Это симптоматично. Это плохо… Есть над чем задуматься. Нужно поднимать вопрос относительно контроля более глубокого и детального, а также усиления изучения математики в основной школе", - подчеркнул директор УЦОКО.

Также Карандий сообщил, что в 2018 году увеличилось количество выпускников, которые не сдали ВНО по украинскому языку и литературе. В 2017 году минимально необходимый балл набрали 92%, а в 2018 году уже только 86%. Директор УЦОКО уточнил, что общую картину ухудшили результаты выпускников профессионально-технических учебных заведений.

"Снижение, которое сегодня фиксируется, связано с тем, что количество участников внешнего независимого оценивания по украинскому языку и литературе было увеличено за счет выпускников колледжей и выпускников профессионально-технических учебных заведений. Их результаты значительно хуже, и они вызвали общее снижение этих результатов", - пояснил Карандий.

По его словам, ученики профессионально-технических учебных заведений имеют плохую подготовку по украинскому языку, в связи с чем 54% из них сдали тестирование на начальном уровне. 42% имеют средний уровень подготовки, 3% - достаточный  и 0,2% - высокий.

В то же время среди выпускников школ 10% имеют начальный уровень знаний украинского языка, 54% – средний, 30% - достаточный, 5% - высокий.

Всего в 2018 году ВНО по украинскому языку и литературе сдавали 180 тыс. выпускников школ и 100 тыс. выпускников профессионально-технических заведений и колледжей.

"Результаты девочек намного лучше, чем у юношей. По украинскому языку результаты на высоком уровне девочки получают в три раза больше, чем это делают молодые люди", - сказал он.

Всего в нынешнем году более 336 тыс. человек приняли участие в ВНО. В Центре отметили, что 93% участников сдавали тест по украинскому языку, который был обязательным. Более 130 тыс. выпускников выбрали вторым предметом историю Украины, 74 тыс. – математику. Эти предметы были обязательно выборочными – выпускник должен был обязательно выбрать один из них как второй тест после украинского языка. Третьим предметом почти 51 тыс. выпускников выбрали английский язык.

Напомним, 222 участника Внешнего независимого оценивания получили максимально возможные 200 баллов за тестирование.

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