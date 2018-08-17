Украина 2060. Страна, которую вы не узнаете

Предсказывание будущего — одно из любимейших занятий человечества. Так или иначе заглянуть в завтрашний день пытаются представители всех сфер деятельности. Кто-то превращает это в профессию. Люди раскладывают карты, создают исследовательские институты, вопрошают духов, анализируют динамику прошлых периодов и строят математические модели.

Не желая оставаться в стороне от всеобщего увлечения, Фокус предлагает собственный прогноз развития Украины на четыре ближайших десятилетия. Это всего лишь один из тысяч возможных сценариев, мы не претендуем на абсолютную точность прогнозирования. Однако несколько факторов всё же повлияют на реалии жизни следующих поколений украинцев.

Новые нормы жизни

В силу миграционных процессов этнорелигиозная структура населения изменится. Только в 2017 году из Украины уехал 1 млн жителей. Когда система образования в стране адаптируется к западным стандартам, искать квалифицированную работу за границей станет проще, это усилит трудовую миграцию. Отток украинцев в сочетании с притоком приезжих из других стран приведёт к тому, что представители других культур станут социально значимой силой и нормы жизни в обществе придётся корректировать в соответствии с их нуждами. Большинство среди мигрантов, вероятнее всего, будут составлять мусульмане.

По прогнозам американской исследовательской структуры Pew Research Center, к 2050 году в Украине их будет 1,3 млн, или 3,7% населения. Если все мусульмане получат гражданство, в принципе, этого достаточно, чтобы в середине 2050-х политическая сила, представляющая их интересы, прошла в парламент.

Велика вероятность того, что американцы сильно недооценили будущий удельный вес мусульманского населения в Украине. За 7 лет, с 2010-го по 2017 год, количество мусульман в Украине возросло вдвое и уже достигло 2% от общего количества жителей страны.

Американцы, составляя свой прогноз, не учитывали матримониальную активность мусульманских мужчин в Украине. Кроме того, рассчитывая вероятные масштабы оттока и притока мигрантов разных вероисповеданий, они предполагали в основном экономическую и политическую миграцию, обойдя вниманием вероятность того, что несколько десятилетий спустя важным фактором переселения народов станет миграция климатическая. Из-за усиления парникового эффекта и повышения температуры воздуха во многих нынешних жарких странах погода станет невыносимой, их жители закономерно примутся искать новый дом в зоне умеренного климата, где Украина, собственно, и находится. А так как очень многие из этих стран мусульманские, последствия предсказуемы.

Недалёк тот день, когда гражданин Украины сможет стать выпускником Гарварда, Стенфорда, Йеля, Кембриджа или Оксфорда, не выезжая из родной Полтавы или Черновцов

Вполне вероятно, что будет пролоббирован закон, разрешающий полигамию для мужчин, возможно, с некоторыми оговорками. График работы государственных и бюджетных учреждений придётся изменить в соответствии с мусульманским календарём, в священные праздники все они будут закрыты. Пищевая промышленность и общепит подстроятся под мусульманские правила. Потребление крепкого алкоголя, водочный бизнес сдадут позиции.

Дефицит пресной воды

Большинство экологических организаций, прогнозирующих последствия глобального потепления, сходятся на том, что, если среднегодовая температура поднимется более чем на 20С, мир ждёт жесточайшая нехватка пресной воды. По разным оценкам, в Украине её запасы сократятся на 10–15%. Впрочем, это средний показатель по стране, ясно, что в действительности регионы, находящиеся в разных климатических зонах, окажутся в неодинаковом положении. Тяжелее всего придётся жителям востока и юга. В Западной Украине прогнозируют более благополучную ситуацию.

Чтобы решить проблему, под мегаполисами построят подземные хранилища дождевой воды, по примеру уже существующего в Токио. На улицах появится система водоотводов. Поскольку ещё одним последствием изменения климата станут мощные ливни, подземные резервуары будут наполняться быстро.

Очищение воды станет чрезвычайно перспективным направлением бизнеса, но вокруг него почти сразу возникнет множество коррупционных схем, поскольку единственным способом получения доступа к хранилищам будет заключение договоров с местными властями.

Как и положено дефицитному природному ресурсу, вода сильно подорожает. Её экономное расходование станет важным фактором снижения издержек, причём это будет актуальным и для промышленных, и для бытовых потребителей. От существующей системы центрального отопления, построенной на циркуляции воды, придётся отказаться. Её заменят электрические системы климат-контроля.

Туристический рай

Как ни опасно глобальное потепление для планеты, для нашей страны в нём всё-таки будет нечто позитивное, по крайней мере в перспективе ближайших десятилетий. Глобальное потепление выведет Египет, Тунис и, возможно, даже Турцию из пула самых популярных туристических направлений, а у Украины появится шанс в него войти. Пляжный сезон станет дольше. После перехода на возобновляемые источники энергии многие объекты угольной энергетики станут музеями истории производств, привлекая туристов. Экологическая обстановка в регионах, ранее считавшихся промышленными, улучшится настолько, что они превратятся в туристические центры, речные и озёрные курорты. В связке с обычным рекреационным туризмом стоит ожидать развития медицинского, исторического и секс-туризма.

Ценный ресурс. В условиях роста энергопотребления Украине придётся прибегнуть к возоб­новляемым источникам энергии

Дешёвая безопасная энергия

В обозримом будущем станет ясно, что жить за счёт сжигания ископаемого топлива страна больше не может. С каждым десятилетием это будет обходиться всё дороже и в экономическом, и в экологическом смысле. Да и расход энергии, вероятнее всего, вырастет настолько, что без её возобновляемых источников невозможно будет обойтись. Тогда-то украинские энергетики вспомнят о том, что наша страна обладает потенциалом производства биогаза. По самым скромным прогнозам, в Украине из отходов животноводства можно получать 0,9 млрд куб. м биометана в год, из отходов производства — 0,8 млрд куб. м, из отходов пищевой промышленности — 0,5 млрд куб. м. Настоящим золотым дном станет производство биометана из соломы. Ежегодно страна получает примерно 15 млн тонн соломы, из которой можно сделать 3 млрд куб. м биогаза.

Если для вас идея использования соломы и куриного помёта как основного источника топлива звучит не слишком убедительно, рекомендуем вспомнить о том, что уже сейчас 10,1% вырабатываемой в мире энергии производят из биомассы. Для сравнения: на долю гидроэнергетики приходится всего 2,4%. В Германии сегодня функционирует более 10 тыс. биогазовых установок, и их станет ещё больше, потому что существует правительственная программа поддержки био­энергетики. В Украине таких пока смехотворно мало — примерно 20 штук, но это дело времени.

Использование возобновляемых источников энергии означает снижение её стоимости. Наконец будут снижены коммунальные тарифы и тарифы для промышленного сектора. Это стимулирует обновление производственной базы страны. Но самое главное — энергетика перестанет быть монопольной отраслью. Поставщикам придётся конкурировать между собой, а значит, впервые в истории энергоснабжение станет клиентоориентированным сервисом. О бюрократии энергокомпаний, мучительно длинных очередях, которые нужно выстоять для пересмотра или оформления малопонятных договоров, можно будет забыть. Тот, кто позволит себе нечто подобное по отношению к потребителям, вскоре останется не у дел.

Иностранные деревни

Крупные западные компании создадут в Украине удалённые подразделения, переселив сюда сотрудников, которые могут работать дистанционно. С учётом курсовой разницы скромная по западным меркам зарплата обеспечит здесь очень комфортную жизнь. К тому же такой перемещённый сотрудник будет менее доступен для переманивания другими работодателями.

Глобальное потепление выведет Египет, Тунис и, возможно, даже Турцию из пула самых популярных туристических направлений, а у Украины появится шанс в него войти

Вероятнее всего, вокруг этих удалённых подразделений будут формироваться своеобразные "иностранные деревни" — места компактного проживания граждан других стран, которые не говорят на языке местного населения и не планируют интегрироваться в общую социальную среду города. Поблизости появятся магазины, парикмахерские, медцентры и рестораны с англо- и франкоязычным сервисом, кинотеатры, где демонстрируются фильмы на английском и французском. Названия улиц будут дублироваться латиницей. Скорее всего, такие деревни будут возникать в наиболее экологически благополучных частях страны — на западе и в Полесье. Возникновение иностранных поселений будет стимулировать рост цен на недвижимость, при этом они позитивно скажутся на развитии инфраструктуры регионов.

Учёба на дому

Система дистанционного образования стремительно развивается уже сейчас: почти у всех ведущих вузов мира есть собственные онлайн-курсы. Пока ещё остаётся много вопросов относительно контроля уровня знаний при дистанционном обучении, поэтому пока речь идёт по большей части о повышении квалификации уже дипломированных специалистов и об "учёбе для себя". Однако технологии совершенствуются, а учебные заведения, даже самые именитые, испытывают потребность в дополнительных финансовых потоках. Явно недалёк тот день, когда они откроют полноценные онлайн-факультеты, и тогда гражданин Украины сможет стать выпускником Гарварда, Стенфорда, Йеля, Кембриджа или Оксфорда, не выезжая из родной Полтавы или Черновцов.

Местные стационарные вузы просто не смогут конкурировать с дистанционными программами. В конце концов останется несколько специальностей, ради которых всё ещё нужно будет ходить в институт. К примеру, медицинское образование требует практикумов, которые сложно организовать удалённо. К тому же вряд ли иностранные учебные заведения будут предлагать курс украинской филологии. Однако дипломы по экономике, психологии, маркетингу и т. д. украинцы смогут получать в любом вузе мира на выбор, сдавая экзамены онлайн. Украинским преподавателям соответствующих дисциплин, скорее всего, придётся искать себе другое занятие.

Свободные трудовые отношения

Понятие "трудовая книжка" исчезнет. Всё идёт к тому, что не только в Украине, но и в мире в целом штатный наём перестанет быть основной формой трудоустройства. Отчасти это объясняется стремлением работодателей сократить расходы на персонал: привлечение фрилансера или проектного контрактора всегда дешевле, чем наём с полной занятостью человека с эквивалентным уровнем квалификации. По прогнозам EY (ранее — аудиторско-консалтинговая компания Ernst & Young. — Фокус) к 2020 году каждый пятый работающий будет фрилансером.

Собственно, в Украине этот показатель давно достигнут и превышен, в 2017 году 30% участников опроса rabota.ua признались, что постоянно работают на фрилансе, и 60% — что имеют опыт такого сотрудничества. В скором будущем приверженность одному работодателю станет экзотикой, а сочетание двух-трёх мест работы — нормой.

Вероятно, все граждане страны изначально будут регистрироваться как частные предприниматели, пенсии им начислят, исходя из налогового стажа. Потребуется реформа системы фискального учёта. До сих пор она была заточена на взаимодействие с предприятиями, а когда дело придётся иметь с каждым работающим гражданином страны в отдельности, неминуемо возникнут серьёзные организационные проблемы. Зато коррупции в налоговой службе станет меньше. Мелкие плательщики, даже если их много, — не слишком лакомый кусок для алчных чиновников.