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Главная » Общество » Видео Директор Института рака собралась судиться с ЦПК из-за скандала с врачом Губаревой

Видео Директор Института рака собралась судиться с ЦПК из-за скандала с врачом Губаревой

<span class="label red">Видео</span> Директор Института рака собралась судиться с ЦПК из-за скандала с врачом Губаревой
Елена Колесник / Фото: onco-net

Елена Колесник утверждает, что скандального врача в учреждении не повышали 

17.08.18 111
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Информация о возобновлении и повышении в должности скандального врача Анны Губаревой в Национальном институте рака не соответствует действительности и сильно перекручена. Об этом заявила глава Института Елена Колесник в видеообращении, размещенном на сайте учреждения.

Она напомнила, что Губареву уволили с должности врача-гематолога и старшего научного сотрудника еще 8 июня 2018 года в связи с неэтическим поведением с больным бойцов АТО. После этого ее не восстанавливали в этих должностях.

Однако после увольнения с Губаревой 16 июля заключили кратковременный контракт. Об этом, по словам Колесник, попросили научный руководитель и заместителя директора Института по научной работе для того, чтобы Губарева могла закончить фрагмент научно-исследовательской работы, начатый ранее.

"Губарева Анна не была восстановлена ни разу в должности врача-онкогематолога. Более того, она не была ни повышена, ни восстановлена и ни никакими другими словами я не могу выразить то, что было перекручено в СМИ", - сказала Колесник.

В связи с тем, что Губарева за время работы в Институте делала фрагмент научно-исследовательской работы по просьбе. В связи с общественным резонансом 13 августа этот контракт также был расторгнут.

Относительно работы в этической комиссии при Институте Колесник Колесник сообщила, что Губарева была ее членом с 2009 года. После того, как эта информация получила общественный резонанс, с Губаревой 13 августа разорвали контракт и 14 августа исключили из состава комиссии.

Также Колесник назвала неправдивой информацию о получении крупных сумм денег от фармацевтических кампаний, о чем сообщил Центр противодействия коррупции.

"Поэтому в этот раз уважаемые члены ЦПК мы готовим судебный иск за честь и достоинство врачей и честь и достоинство Национального института рака", - заявила директор Института.

Напомним, врач Национального института рака Анна Губарева получила печальную известность после того, как в начале июня она отказала в льготах при лечении бойцу АТО из-за того, что он "убивал братский народ". После этого Габареву уволили, однако позже стало известно, что она продолжает работать в учреждении, но уже на других должностях. Первым эту информацию сообщил Центр противодействия коррупции.

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