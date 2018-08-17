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Главная » Общество » Фото В Киеве открылась выставка цветов, посвященная Мавке и Повитруле

Фото В Киеве открылась выставка цветов, посвященная Мавке и Повитруле

<span class="label red">Фото</span> В Киеве открылась выставка цветов, посвященная Мавке и Повитруле
Фото: liga.net

Темой цветочных экспозиций стал Волшебный украинский миф

17.08.18 510
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В Киеве на территории Печерского ландшафтного парка с 17 августа и до 16 сентября можно будет увидеть ежегодную выставку цветов, приуроченную ко Дню независимости Украины.

В этом году темой цветочных экспозиций стал Волшебный украинский миф. Об этом сообщается на сайте Киевзеленстроя.

Фото: liga.net

Авторы идеи пытались воссоздать загадочный мир природного царства, в который верили наши предки. Из праукраинской мифологии особое внимание уделили духам природы - Мавке, Повитруле, Перелеснику и другим персонажам украинских легенд.

Фото: liga.net

На территории площадью более 1500 кв. м высадили более 200 тысяч цветов, выращенных в парниках: различные виды альтернатеры, бегонии, тагетиса (чернобривцев), колеуса, гортензии, эхинацеи, лобелии, злаковых трав и кустов и т. д.

Фото: liga.net

В оформлении использовались объемные конструкции, мраморная крошка, дерево, солома, а также элементы из фанеры и металла.

Выставка будет открыта ежедневно с 9:00 до 21:00, стоимость входного билета для взрослых - 50 грн, для детей - 25 грн. Для детей до семи лет, пенсионеров, участников АТО, инвалидов 1 и 2 группы и чернобыльцев вход бесплатный.

Отметим, ранее на Певческом поле в Киеве прошла летняя выставка цветов "Мир великанов".

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