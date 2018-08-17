Супрун рассказала, как бороться со стрессом

Исполняющая обязанности министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун, ссылаясь на данные ученых, посоветовала, что для противодействия стрессу, в частности, нужно стараться ложиться спать и просыпаться в одинаковое время.

Об этом она написала в своем Facebook.

"Стресс - это ответ организма на внезапные изменения вокруг, когда он решает, что что-то угрожает безопасности или комфору. Стресс бывает разный, соответственно, отличается и его влияние на нас. Наш мозг работает как своеобразный менеджер стресса. Его подкорковые структуры и наше сознание посылают сигналы об опасности в гипоталамус. Это небольшая часть мозга, дирижирующая гормональными, биохимическими и некоторыми поведенческими процессами в теле. Он запускает выделение гормонов адреналина и кортизола, активирующих симпатическое звено автономной нервной системы. Вся эта последовательность событий и вызывает конечную реакцию - "бей или беги", - рассказала Супрун.

Для улучшения качества сна стоит перед ним отказаться от использования электронных устройств, избегать переедания, употребления кофеина и алкоголь.

По ее словам, бороться со стрессом также помогают физическая активность, поддержка родных и близких, правильное питание.

"Не пропускайте приемы пищи, но не переедайте. Ученые советуют обязательно употреблять жирную рыбу, орехи, яйца, нерафинированные злаки и много свежих овощей", — отметила и.о. министра.

Она подчеркнула, что противостоять стрессу бывает трудно, однако вполне возможно.

Напомним, Супрун посоветовала, как спасти жизнь "офисному планктону".