Результаты ВНО-2018 по математике - "тотальная катастрофа", считает Климкин

Министр иностранных дел Павел Климкин назвал результаты ВНО по математике "тотальной катастрофой". Он также считает, что каждый второй абитуриент не ориентируется в простейших математических правилах.



Об этом глава МИД написал на своей странице в Facebook.



"В период отпусков, который еще не закончился, и накануне учебного года, который еще не начался, несколько незамеченной, как по мне, осталась новость о нынешних позорных результатах ВНО по математике. Откровенно говоря, хочется криком кричать. Это же тотальная катастрофа!" - отметил Климкин.



Глава МИД отметил, что 48% абитуриентов не смогли решить задачу уровня 8-ого класса.



"Каждый второй из сегодняшних выпускников не ориентируется в элементарных математических правилах", - добавил он.

По словам министра, даже с теми усилиями, которые сегодня прилагает команда Минобразования, без фундаментальных изменений в подходах к преподаванию, без стимулирования молодежи и без осознания, что качественное образование – это жизненная необходимость, а не формальный атрибут, Украина "рискует оказаться нигде".



"О каких перспективах развития украинского ИТ-сектора и инжиниринга мы говорим? О каких технологических прорывах мы мечтаем? Не хочется напоминать банальные истины, но образование – это путь к успешному будущему. Сворачивая с этого пути, мы сознательно обрекаем себя на периферию жизни", - подчеркнул Климкин.



"И это касается не только близкой мне математики. Английский, история, география, и, что потрясает, украинский... Вдумайтесь?! И этого никто не замечает! Вас это не шокирует?" - подытожил министр.

Ранее сообщалось, что во время сдачи Внешнего независимого оценивания больше всего проблем у выпускников возникло при решении задач по математике. Об этом сообщил директор Украинского центра оценивания качества образования (УЦОКО) Вадим Карандий.



"Наверно, больше всего проблем у нас с математикой. Если по другим предметам ситуация более-менее нормальная, то по математике, к сожалению, у нас динамика результатов не утешительная", - сказал он.



По его словам, первое задание теста основной сессии по математике соответствовало материалу, который школьники изучают в 7-8 классах, однако с этим заданием не справилась почти половина всех сдававших ВНО.

Напомним, 222 участника Внешнего независимого оценивания получили максимально возможные 200 баллов за тестирование.