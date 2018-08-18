С начала года в Украине суицид совершили 58 детей

Всего было 156 попыток самоубийств

Только летом 2018 года в Украине с собой покончило 6 детей.

Об этом на своей странице в Facebook написал первый заместитель председателя Национальной полиции Украины Вячеслав Аброськин.

По его информации, согласно статистике, в 2018 году из 156 попыток детских самоубийств 58 было доведено до конца.

Одновременно с этим, по информации Министерства социальной политики, на территории Донецкой и Луганской областей во время военных действий погибло 68 детей.

Вячеслав Аброськин резюмировал, что детям необходимы взрослые - чтобы защищать и помогать избегать опасности.

Напомним, в Украине зарегистрировано около 500 случаев самоубийств участников АТО.