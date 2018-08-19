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Главная » Общество » Христиане восточного обряда празднуют Яблочный Спас

Христиане восточного обряда празднуют Яблочный Спас

Христиане восточного обряда празднуют Яблочный Спас
Фото из открытых источников

В этот день по древнему обычаю происходит освящение первых плодов

19.08.18 146
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19 августа христиане восточного обряда отмечают один из величайших церковных праздников - Преображение Господне, или Яблочный Спас. 

В этот праздник по древнему обычаю происходит освящение первых плодов (злаков, винограда или яблок), поэтому в народе этот день называют Вторым, или Яблочным Спасом. Кроме яблок в этот день на церковную паперть приносят и другие плоды урожая: горох, картофель, огурцы и пр. 

Церковь, благословляя принесенные плоды, утверждает мысль о том, что все - от человека до растения - должно быть посвящено Богу как Его творение. 

В этот день в церковь несли святить цветы и мак, которые затем клали за иконы, где они хранились до весны. Весной этот мак рассеивают по огороду, а сухие цветы на Благовещение вплетали в косы, чтобы не выпадали из головы волосы. 

На этот Спас также поминают умерших. По народным верованиям, это третий выход умерших на свет в весенне-летнем сезоне. 

Для хозяев праздник символизирует окончание жатвы и завершение лета. В этот день примечали погоду. Если день солнечный и безоблачный - осень будет сухой. Если дождливый - мокрой. Ясный день предвещает зиму морозную и с метелями. 

Праздничным блюдом на Спаса являются печеные яблоки. Верхушку с хвостиком отрезают, вынимают сердцевину с семенами, кладут туда мед или сахар и запекают. Хозяйки готовят также пироги и штрудели с яблочной начинкой. Едят их с узваром или киселем из свежих груш.

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