Регионы потратили меньше половины суммы, выделенной на Новую украинскую школу, - Гриневич

Выделенные деньги можно тратить только на закупку оборудования, мебели и дидактических материалов

В Украине местные власти использовали только 44,1% образовательной субвенции (всего 998,8 тыс. грн), выделенной на реализацию проекта Новая украинская школа. Об этом министр образования Лилия Гриневич рассказала в интервью "Українській правді. Життя".

Еще в апреле правительство распределило и отдало все деньги на места - около 1 миллиарда гривен Но есть области, которые даже не cмогли собрать депутатов облсовета, чтобы распределить эту субвенцию между своими органами местного самоуправления. Как результат - в зависимости от работы местной власти, имеем разную ситуацию в областях", - сообщила министр.

Так, по ее словам, в Сумской области использовали 73% субвенции, а в Николаевской – только 10%. При этом некоторые области присылают данные, которые могут оказаться завышенными.

Министр подчеркнула, что выделенные деньги можно тратить только на закупку оборудования, мебели и дидактических материалов для Новой украинской школы.

Напомним, линейки, посвященные празднику первого звонка, пройдут в украинских школах 1 и 3 сентября. Решать этот вопрос школы будут самостоятельно.