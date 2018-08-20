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Главная » Общество » Юристы рассказали, как, кого и за что лишают субсидий

Юристы рассказали, как, кого и за что лишают субсидий

Юристы рассказали, как, кого и за что лишают субсидий
Фото: ukrafoto.com

В министерстве соцполитикисоздали единую базу с налоговиками и органами соцзащиты

20.08.18 1961
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Министерство социальной политики на основе данных Госфискальной службы и управлений социальной защиты запустили электронный реестр субсидиантов, который позволит выявить недобросовестных получателей субсидий.

Об этом сообщает facenews со ссылкой на эксперта по вопросам ЖКХ Украинского института анализа и менеджмента политики Андрея Никончука.

"Постепенно избавляемся хаоса в сфере субсидий, и этот процесс становится еще более динамичным. В частности, уже с января 2019 состоится монетизация льгот, а пока есть возможность проверять людей через электронный реестр. Из 6,5 миллионов субсидиантов – 920 тысяч тех, кто подавал нулевые декларации, и 50 тысяч, которые делали дорогостоящие покупки. Эти люди имели возможность оплачивать жилищно-коммунальные услуги и не получать субсидии", – рассказал он.

Лишат субсидий тех, кто совершал дорогие покупки и попал в базу. 

"Создание реестра субсидиантов стало подготовкой к внедрению монетизации на уровне физических лиц потребителей. Именно машины осуществляют математические операции по проверкам", – добавил Никончук.

По словам юриста ЮФ Eterna Law Маргариты Татаровой, практика дотошно проверять соответствие задекларированного достатка реальному — довольно распространенная ситуация в последнее время.

"На данный момент складывается практика проверок получателей субсидий на предмет соответствия их имущественного положения требованиям, предъявляемым к получателям субсидий. Довольно часто люди скрывают доходы или имущество, "забывая" их указать в декларации или искажая данные, прячут информацию о покупках на сумму свыше 50 тыс. грн", — рассказала она.

В том числе с этим связано увеличение числа отказов в субсидии.

Напомним, с июня этого года правительство сократило размеры субсидий почти на половину – на 40%, по сравнению с аналогичным периодом 2017 года. Монетизация субсидий начнется с 1 января 2019 года и будет проведена в три этапа.

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