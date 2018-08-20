Почти полмиллиона первоклассников будут учиться по новым стандартам

В этом году первоклассников на 40 тыс. больше, чем в прошлом

В новом учебном году в первые классы в Украине пойдут более 448 тыс. учеников. Они будут учиться по новым образовательным стандартам.

Об этом говорится в ответе Министерства образования на запрос Укринформа.

В сельской местности в школу пойдут 145 тысячи первоклассников (32,3%).

Всего в 2018 году первоклассников на 40 000 больше, чем в прошлом году.

Напомним, линейки, посвященные празднику первого звонка 2018, пройдут в украинских школах и 1, и 3 сентября.