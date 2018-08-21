Более двух третей украинцев (68%) считают скорее Украину, чем Россию, наследницей Киевской Руси. Об этом свидетельствуют данные соцопроса, проведенного Социологической группой "Рейтинг".

Противоположного мнения придерживаются 9% наших соотечественников. Еще 6% считают, что ни Украина, ни Россия не могут претендовать на наследство Древнерусского государства, и 17% не смогли ответить на этот вопрос.

За 10 лет количество украинцев, которые считает Украину наследницей Киевской Руси, увеличилось на 14% (в 2008 году таких было 54%), а тех, кто придерживается противоположного мнения, уменьшилось в два раза (в 2008 таких было 18%).

Чаще других об Украине в этом вопросе заявляли респонденты с Запада и Центра (по 79%). На Юге и Востоке такую точку зрения поддерживают 54% и 51%.

Также 52% опрошенных отметили, что именно УПЦ КП скорее имеет право считаться исторической правопреемницей православной церкви, утвержденной в Киевской Руси 1030 назад. УПЦ МП правопреемницей назвали 12%.

За 10 лет поддержка УПЦ КП в этом вопросе выросла более чем в полтора раза.

Соцопрос проводился 3-10 августа 2018 года. Аудитория: население Украины от 18 лет и старше. Выборка репрезентативна по возрасту, полу, регионам и типу поселения. Выборочная совокупность: 2000 респондентов. Ошибка репрезентативности исследования: не более 2,2%.

Напомним, установление мира в Донбассе силовым путем поддерживают лишь 17% украинцев, 50% респондентов готовы идти на компромиссы, но не "на все".