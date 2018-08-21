Украина и Россия, мол, сто лет назад были одним государством

В селе Онишковцы Ровенской области УПЦ МП провела фестиваль воскресных школ, посвященный памяти семьи последнего российского императора Николая ІІ, расстрелянной большевиками 100 лет назад. Об этом сообщает пресс-служба Ровенской епархии УПЦ МП.

Фестиваль прошел еще 7 августа, но его проведение получило общественный резонанс только недавно, после того как на него обратили внимание активисты в соцсетях.

В мероприятии приняли участие 22 хора воскресных школ, всего – около 600 детей.

При этом в УПЦ МП не увидели ничего плохо в проведении фестиваля в честь царской семьи, сообщает Громадське радіо.

"Он (император Николай, - ред.) прославленный нашей церковью. Конечно, многие против этого. Обвиняют, что мы воюем с Россией, а выбрали столетие (расстрела, - ред.) русского царя. Я в этом не вижу ничего плохого. В то время, нам известно, что все-таки это было одно государство", - сообщил спикер Ровенской епархии УПЦ МП игумен Герман Кулакевич.

В СБУ Ровенской области отказались комментировать проведение фестиваля.







Фото: rivne.church.ua

Напомним, последнего российского императора Николая ІІ, его жену и пятерых детей в ночь с 16 на 17 июля 1918 года расстреляли большевики в Екатеринбурге. В 2000 году они были причислены к лику святости "страстотерпцы" Русской православной церковью Московского патриархата и в настоящее время почитаются этой церковью как "царственные страстотерпцы".