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Главная » Общество » Работающие пенсионеры не будут ограничены в правах, – Минсоцполитики

Работающие пенсионеры не будут ограничены в правах, – Минсоцполитики

Работающие пенсионеры не будут ограничены в правах, – Минсоцполитики
www.aif.ua

В рамках пенсионной реформы ликвидируют все ограничения по выплатам

21.08.18 2764
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Министерство социальной политики Украины официально сообщает, что  после проведения пенсионной реформы работающим пенсионерам не придется выбирать между пенсией и заработной платой. Об этом говорится на сайте Министерства социальной политики.

"В течение двух месяцев в некоторых СМИ распространяется информация, что якобы после проведения пенсионной реформы работающим пенсионерам придется выбирать между пенсией и заработной платой. При этом делается ссылка на Министерство социальной политики, Кабинет министров Украины, их должностных лиц. Министерство социальной политики Украины официально сообщает, что указанная информация не соответствует действительности. Проведенная пенсионная реформа не предусматривает необходимости выбора между пенсией и зарплатой для работающих пенсионеров. Наоборот, именно для того, чтобы прекратить дискриминацию работающих пенсионеров и была проведена пенсионная реформа", - говорится в сообщении.

В ведомстве подчеркнули, что ни правительство, ни Минсоцполитики не имеют никаких планов по ограничению прав работающих пенсионеров. Более того, говорится в сообщении, одним из результатов пенсионной реформы стала отмена 15-процентного уменьшения пенсионных выплат работающим пенсионерам с первого октября 2017 года.

Напомним, в Министерстве социальной политики собираются разработать новый механизм начисления пенсий, при котором большая роль будет отводиться стажу работы.

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