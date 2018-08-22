Большую Окружную дорогу в Киеве полностью перекрывать не будут

Возможно, только частично и в следующем году

1 сентября 2018 года ДТЭК "Киевские электросети" планируют начать строительство первой очереди высоковольтной линии "Новокиевская – Московская", необходимой для обеспечения электроснабжением жителей Голосеевского и Печерского районов Киева.

Об этом сообщает ДТЭК "Киевские электросети".

При этом, уточняется, что проект строительства не предусматривает полного ограничения движения на улицах Большая Окружная и Академика Глушкова сроком на 1 год.

Возможно, только в следующем году движение будет частично ограничено на некоторых полосах этих улиц на протяжении всего 2-3 х месяцев.

"Новая высоковольтная линия 110 кВ – стратегически важный объект для питания новой подстанции "Одесская". Эта линия станет дополнительным резервным каналом питания для жителей правого берега Киева", – отметил генеральный директор ДТЭК "Киевские электросети" Александр Фоменко.

Напомним, киевляне задолжали за электроэнергию почти миллиард гривен.