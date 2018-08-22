Нет счетчика - нет субсидии: Кабмин отменил льготы

Сегодня, 22 августа, Кабмин на заседании принял решение отменить субсидии потребителям без счетчиков газа.

Об этом сообщает Корреспондент.

"Для стимулирования населения к установке счетчиков Кабмин с 1 октября отменяет льготы и субсидии на оплату услуг по поставке и распределению природного газа в ранее установленных объемах социальных нормативов", - говорится в сообщении.

Это распространяется на потребителей, которые не установили счетчики за счет государственного/местного бюджетов или собственных средств операторов газораспределительных систем.

Новые правила внесли на основании постановления Кабинета министров от 6 августа 2014 года "Об установлении государственных социальных стандартов в сфере жилищно-коммунального обслуживания".

Напомним, с июня этого года правительство сократило размеры субсидий почти на половину – на 40%, по сравнению с аналогичным периодом 2017 года. Монетизация субсидий начнется с 1 января 2019 года и будет проведена в три этапа.