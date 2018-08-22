До 15 сентября украинцы могут высказаться по поводу "индика" и "лавреата"

В Киеве 22 августа презентовали обновленную редакцию украинского правописания с репрессированными в 1919 году буквами. Нормы правописания вынесли на общественное обсуждение.

Некоторые из нововведений можно назвать радикальными, например, употребление буквы "и" вместо "і" в начале слова (индик, ирод, икат), всегда отдельное написание числительного "пів" (пів Києва, пів лимона, пів яблука), узаконивание параллельных форм (пауза - павза, аудієнція - авдієнція), разрешение на употребление в художественных текстах окончания -и в родительном падеже (радости, чести, соли). Написание "є" вместо "е" ("проєкт", "проєкция") также не будет считаться ошибкой.

МОН пригласило присоединиться желающих к обсуждению, которое продлится месяц с момента обнародования проекта - до 15 сентября.

"Язык - это средство символического доминирования, он передается от родителей к детям", - отметил директор Института языкознания имени Александра Потебни НАН Украины Богдан Ажнюк.

По его словам, языковеды стремились вернуть в повседневный обиход нормы украинского языка, которые пытались ввести на Всеукраинской конференции по правописанию в Харькове (1927 года, период "украинизации") и которые характерны для разных регионов страны.

Украинцы встретили нововведения неоднозначно. В соцсетях бурно обсуждают предложенные изменения.

Более детально все предложенные нормы есть по ссылке. Замечания и пожелания от украинцев будут принимать до 15 сентября 2018 года.

Напомним, 14% абитуриентов провалили ВНО по украинскому языку и литературе.