УЕФА признал "Шахтер" одной из лучших команд национальных чемпионатов

Союз европейских футбольных ассоциаций определил команды, которые в первой половине сезона 2016/2017 лучше остальных проявили себя в национальных чемпионатах. Об этом сообщает УНИАН.

Команды выбирались по нескольким критериям: лучший результат в первой половине сезона, количество забитых/пропущенных голов и матчей, сыгранных вничью, и другим.

"Шахтер" победил в номинациях "Лучшее начало сезона" и "Лучшие результаты в гостевых матчах".

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В целом таблицы от УЕФА выглядят так:

Лучшее начало сезона (очки в среднем за игру)

2,78 - "Шахтер" 2,53 - "Бенфика" 2,53 - "Челси" 2,47 - "Ювентус" 2,47 - "Реал"

Лучшие результаты в домашних матчах (очки в среднем за игру)

3,00 - "Ювентус" 3,00 - "Рома" 2,78 - "Шахтер" 2,75 - "Порту" 2,71 - "РБ Лейпциг" 2,71 - "Бенфика" 2,71 - "Брага"

Лучшие результаты в гостевых матчах (очки в среднем за игру)

2,78 - "Шахтер" 2,44 - "Челси" 2,43 - "Реал" 2,43 - "Истанбул Башакшехир" 2,38 - "Барселона" 2,38 - "Бенфика"

Лучшее нападение (забитые мячи в среднем за игру)

2,95 - "Монако" 2,67 - "Реал" 2,56 - "Барселона" 2,41 - "Ливерпуль" 2,38 - "Бавария"

Лучшая защита (пропущенные мячи в среднем за игру)