УЕФА признал "Шахтер" одной из лучших команд национальных чемпионатов

Союз европейских футбольных ассоциаций определил команды, которые в первой половине сезона 2016/2017 лучше остальных проявили себя в национальных чемпионатах. Об этом сообщает УНИАН.
Команды выбирались по нескольким критериям: лучший результат в первой половине сезона, количество забитых/пропущенных голов и матчей, сыгранных вничью, и другим.
"Шахтер" победил в номинациях "Лучшее начало сезона" и "Лучшие результаты в гостевых матчах".
В целом таблицы от УЕФА выглядят так:
Лучшее начало сезона (очки в среднем за игру)
- 2,78 - "Шахтер"
- 2,53 - "Бенфика"
- 2,53 - "Челси"
- 2,47 - "Ювентус"
- 2,47 - "Реал"
Лучшие результаты в домашних матчах (очки в среднем за игру)
- 3,00 - "Ювентус"
- 3,00 - "Рома"
- 2,78 - "Шахтер"
- 2,75 - "Порту"
- 2,71 - "РБ Лейпциг"
- 2,71 - "Бенфика"
- 2,71 - "Брага"
Лучшие результаты в гостевых матчах (очки в среднем за игру)
- 2,78 - "Шахтер"
- 2,44 - "Челси"
- 2,43 - "Реал"
- 2,43 - "Истанбул Башакшехир"
- 2,38 - "Барселона"
- 2,38 - "Бенфика"
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Лучшее нападение (забитые мячи в среднем за игру)
- 2,95 - "Монако"
- 2,67 - "Реал"
- 2,56 - "Барселона"
- 2,41 - "Ливерпуль"
- 2,38 - "Бавария"
Лучшая защита (пропущенные мячи в среднем за игру)
- 0,47 - "Порту"
- 0,53 - "Бенфика"
- 0,56 - "Бавария"
- 0,61 - "Шахтер"
- 0,65 - "Челси"
- 0,65 - ЦСКА Москва