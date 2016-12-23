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Главная » Стиль жизни » Спорт » Россия лишилась права провести этапы Кубка мира по биатлону и конькобежному спорту

Россия лишилась права провести этапы Кубка мира по биатлону и конькобежному спорту

Россия лишилась права провести этапы Кубка мира по биатлону и конькобежному спорту
Фото: olympteka.ru

Кроме того, начато антидопинговое расследование в отношении 29 российских спортсменов

23.12.16 40
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Союз биатлонистов России отказался от проведении этапа Кубка мира в Тюмени, а также от этапа Кубка мира по конькобежному спорту в Челябинске, сообщают Украинские новости со ссылкой на пресс-службу Международного союза биатлонистов (IBU).

В IBU объявили, что этап Кубка мира в Тюмени будет перенесен в другую страну. Формально эта организация не принимала решения о лишении РФ права проведения данных соревнований.

Также Международный союз биатлонистов также решил "открыть расследования против Союза биатлонистов России и 29 других спортсменов, речь о которых идёт во второй части доклада главы комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) Ричарда Макларена, и которые не связаны с Олимпиадой в Сочи".

Кроме того, 22 декабря Международный союз конькобежцев (ISU) принял решение перенести заключительный этап Кубка мира по конькобежному спорту, который должен был пройти с 10 по 12 марта 2017 года в Челябинске. Это связывают с тем, что организация прислушалась к рекомендациям Международного олимпийского комитета после доклада независимой комиссии WADA.

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