В турнире приняли участие около 50 спортсменов

В Киеве во Дворце Спорта при поддержке Министерства молодежи и спорта прошли всеукраинские кроссфит-соревнования "Игры героев" для ветеранов и инвалидов АТО и людей с инвалидностью. Об этом сообщаю Украинские новости.

В турнире приняли участие около 50 спортсменов из разных областей Украины.

Игры должны способствовать психологической и физкультурно-спортивной реабилитации ветеранов, социальной адаптации людей с инвалидностью и распространению спортивного движения.

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Соревнования уже прошли в Днипре, Харькове, Николаеве и Львове.









Фото: ukranews.com

Напомним, 24 декабря в Ирпене открылся реабилитационный центр для раненых в АТО, где будут внедрять новейшие технологии помощи бойцам, лишившимся конечностей