Ломаченко назван лучшим боксером 2016 года

В уходящем году Ломаченко побил суперчемпиона по версии WBO в полулегком весе Романа Мартинеса

Боксерский портал Вoxingnews24 назвал украинца Василия Ломаченко лучшим боксером 2016 года, передает РБК-Украина.

Отмечается, что в уходящем году Ломаченко побил суперчемпиона по версии Всемирной боксерской организации (WBO) в полулегком весе Романа Мартинеса.

Другая большая победа украинца - над ямайским боксером Николасом Уолтерсом. "Некоторые фанаты говорили, что Уолтерс не боксировал до этого боя целый год. Да, это правда. Но по тому, как доминировал Ломаченко в ринге, стало понятно, что он избил бы соперника, сколько бы боев тот не провел в уходящем году. Василий доказал, что он намного лучший боец", - отмечается в публикации.

Напомним, Ломаченко может свой следующий бой провести против кубинца Гамбоа. Также вероятен бой-реванш с Салидо.