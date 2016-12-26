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Главная » Стиль жизни » Спорт » Украинец Силлах победил боксера из РФ и завоевал титул WBO Asia Pacific

Украинец Силлах победил боксера из РФ и завоевал титул WBO Asia Pacific

Украинец Силлах победил боксера из РФ и завоевал титул WBO Asia Pacific
Исмаил Силлах / Фото: K2 Promotions

31-летний уроженец Запорожья одержал победу техническим решением судей

26.12.16 83
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Украинский боксер Исмаил Силлах завоевал вакантный титул чемпиона WBO Asia Pacific в первом тяжелом весе. Об этом сообщает Чемпионат.

За право обладания этим титулом 31-летний уроженец Запорожья сразился с россиянином Андреем Князевым на турнире в Сучжоу (Китай) и одержал победу техническим решением судей.

Поединок был рассчитан на 10 раундов, однако после девятого был остановлен из-за сильного рассечения над правым глазом Силлаха, которое открылось в результате столкновения боксеров головами. На момент остановки боя украинец лидировал в судейских записях со счетом 87-84, 86-85 и 88-83.

Напомним, Исмаил Силлах по данным рейтинга BoxRec входит в Топ-100 боксеров вне зависимости от весовой категории.

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