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Главная » Стиль жизни » Спорт » Виктория Мотричко завоевала все три золотые медали чемпионата Украины по шашкам

Виктория Мотричко завоевала все три золотые медали чемпионата Украины по шашкам

Виктория Мотричко завоевала все три золотые медали чемпионата Украины по шашкам
Виктория Мотричко / Фото: Optinal Photo

В Полтаве завершился Чемпионат Украины по шашкам-100

26.12.16 13
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В Полтаве завершился последний цикл Чемпионата Украины по шашкам-100 2016 года, где в общей сложности были разыграны шесть комплектов наград - по три у мужчин и Женин.

Об этом сообщил вице-президент Федерации шашек Украины Леонид Бройтман.

Победным хет-триком завершила сезон международный гроссмейстер из Одессы Виктория Мотричко. Она трижды поднималась на пьедестал почета за золотыми медалями Чемпионата Украины по шашкам-100.

После победы в основном турнире с классическим контролем времени, она затем подтвердила свое реноме чемпионки в турнирах по быстрым шашкам и в блице.

Любопытно, что Мотричко приехала на этот турнир, досрочно выйдя из декретного отпуска, и преподнесла отличный новогодний подарок не только любителям игры, но и своей дочери Николь и мужу Владиславу - одному из ведущих шашистов Беларуси.

Среди призеров женских турниров Чемпионата Украины во всех трех видах программы необходимо отметить стабильную игру международных гроссмейстеров Ольги Балтажи из Ивано-Франковска, Людмилы Литвиненко из Запорожья и мастера спорта Татьяны Зайцевой - воспитанницы школы шашек из Каменского Днепропетровской области,а ныне студентки из Киева. Именно они стали призерами в турнирах по быстрым шашкам и молниеносной игре.

Не менее успешным можно назвать выступление в мужских турнирах международного гроссмейстера Юрия Аникеева из Харькова, на счету которого две золотые и одна серебряная медаль. Стабильный результат лидера украинской сборной не может не радовать перед ответственными стартами 2017 года, среди которых Чемпионат мира в Эстонии.

Среди тех, кто будет представлять Украину на главном турнире года, - международный гроссмейстер из Днипра Артем Иванов. Именно ему удалось опередить Юрия Аникеева в одном из трех турниров - в игре по быстрым шашкам. В остальных турнирах у него серебро.

Еще две бронзовые медали - у спортсмена из Запорожья Юрия Бобкова. Он занял третьи места в турнирах по блицу и быстрым шакам.

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