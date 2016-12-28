Украинцы Иванчук и Музычук лидируют на чемпионате мира по быстрым шахматам

По результатам вторника – второго игрового дня чемпионата мира по быстрым шахматам, проходящего в Дохе (Катар), - лидером соревнований у мужчин стал украинец Василий Иванчук, а у женщин - Анна Музычук.

Об этом сообщается на официальном сайте соревнований.

На счету Иванчука 8 очков в 10 партиях.

Во вторник в партиях 6-10 туров наш шахматист одержал четыре победы при одной ничьей.

Иванчук обыграл россиянина Алексей Дреева, норвежца Магнуса Карлсена (действующего чемпиона мира в классической игре), сыграл вничью с соотечественником Антоном Коробовым, обыграл грузина Левона Панцулаю и Шахрияра Мамедьярова из Азербайджана.

Сейчас на счету Иванчука 8 баллов. У Мамедьярова и Яна Непомнящего из России - по 7,5 очков и 2-3 места в таблице. Еще у семи гроссмейстеров, среди которых Коробов, - по 7 баллов и 4-10 места в таблице.

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В женском турнире у Анны Музычук после 8 туров 7 очков.

У Александры Костенюк, Екатерины Лагно (обе - Россия) и Сарасадат Хадемальшарьех из Ирана - по 5,5 балла и 2-4 места.

Во вторник украинка сыграла вничью с соотечественницей Инной Гапоненко и россиянкой Катериной Лагно, выиграла у Наны Дзагнидзе из Грузии и Алины Кашлинской из России.

Напомним, чемпионат мира по быстрым шахматам проходит в Дохе с 25 по 28 декабря, 29-30 декабря состоится турнир по блицу.