Ломаченко стал лучшим боксером мира по версии HBO

Чемпион мира по версии WBO во втором полулегком весе Василий Ломаченко возглавил рейтинг лучших боксеров мира вне зависимости от весовой категории по версии телеканала HBO.

Об этом сообщает Хsport.ua.

Вторым стал представитель Казахстана Геннадий Головкин, третьим - Андре Ворд из США.

В Топ-5 попали россиянин Сергей Ковалев и Роман Гонсалес из Никарагуа.

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В 2016 году украинец отметился сразу несколькими яркими поединками, которые принесли ему широкую известность и признание. В июне Ломаченко эффектно нокаутировал пуэрториканца Романа Мартинеса, отобрав у соперника пояс. Стоит отметить, что эта победа стала знаковой для украинского спортсмена: Василий Ломаченко вошел в историю как первый боксер, которому удалось стать чемпионом мира в двух весовых категориях всего за семь проведенных боев.

В ноябре Ломаченко одержал верх над ямайцем Николасом Уолтерсом, завершив поединок в восьмом раунде – оппонент просто решил отказаться от продолжения боя.

Ранее мексиканский телеканал ESPN Deportes признал Ломаченко автором лучшего нокаута в 2016 году.

Американский ESPN включил украинца в тройку лучших боксеров года.