В Украине появился новый вид спорта - средневековый бой

В список олимпийских видов спорта были добавлены каратэ и скалолазание

Министерство молодежи и спорта Украины внесло в реестр признанных видов спорта в стране три новых вида – киокушинкай каратэ уния, спорт с летающим диском (фрисби) и средневековый бой.

Об этом сообщает газета "Сегодня".

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В то же время было отказано в признании таких видов спорта как бразильский джиу джитсу, комбат самозащита ИСО и рафтинг.

В список олимпийских видов спорта были добавлены каратэ и скалолазание.

Ранее стало известно о том, что в Украине признали фрисби новым видом спорта.