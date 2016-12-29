В Украине появился новый вид спорта - средневековый бой

Министерство молодежи и спорта Украины внесло в реестр признанных видов спорта в стране три новых вида – киокушинкай каратэ уния, спорт с летающим диском (фрисби) и средневековый бой.
Об этом сообщает газета "Сегодня".
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В то же время было отказано в признании таких видов спорта как бразильский джиу джитсу, комбат самозащита ИСО и рафтинг.
В список олимпийских видов спорта были добавлены каратэ и скалолазание.
Ранее стало известно о том, что в Украине признали фрисби новым видом спорта.