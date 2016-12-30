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Названы 20 лучших спортсменов Украины за 2016 год

Названы 20 лучших спортсменов Украины за 2016 год
Фото: dynamo.ua

Определены лидеры по олимпийским и неолимпийским видам спорта

30.12.16 22
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Физкультурно-спортивное общество "Динамо" Украины определило лучших спортсменов по олимпийским и неолимпийским видам спорта по личным результатам главных соревнований 2016 года. Об этом сообщает УНИАН.

Из летних олимпийских видов спорта в ТОП-10 вошли: Любовь Басова (велоспорт, трек), Богдан Бондаренко (легкая атлетика), Дарья Зевина (плавание), Алина Комащук (фехтование), Сергей Кулиш (пулевая стрельба), Александр Пелешенко (тяжелая атлетика), Анна Ризатдинова (художественная гимнастика), Павел Тимощенко (современное пятиборье), Ольга Харлан (фехтование), Дмитрий Янчук (гребля на байдарках и каноэ).

По неолимпийским видам спорта лидерами стали: Виталий Бакай (казацкий поединок), Михаил Буланый (пауэрлифтинг), Олег Коломиец (гиревой спорт), Павел Кущ (комбат дзю-дзюцу), Марина Максименко (сумо), Александр Науменко (фунакоши шотокан каратэ), Федор Репков (комбат дзю-дзюцу), Екатерина Свекольникова (казацкой поединок), Анна Ушенина (шахматы), Мария Шиленко (военно-спортивные многоборья).

На протяжении многих лет спортсмены-динамовцы являются лидерами по количеству олимпийских и других престижных наград в Украине. Так, на последних Олимпийских играх в Рио-де-Жанейеро 7 из 11 медалей завоевали именно представители ФСО "Динамо".

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